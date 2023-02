Vandaag start Tournée Minérale: «Stilstaan bij je alcoholgebruik doet deugd»

De zevende editie van Tournée Minérale start vandaag en duurt nog tot eind februari. Met deze campagne roepen het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) en De Druglijn op om een hele maand lang geen alcoholische dranken te nuttigen. Dit jaar staat de campagne in het teken van familiefeesten, want alcoholgebruik wordt daar nog vaak als vanzelfsprekend gezien.

«Een alcoholvrije maand inlassen, helpt om even bewust stil te staan bij hoe je met alcohol omgaat. Dat doet vooral deugd», zegt Tom Evenepoel, coördinator van De Druglijn. «Bevragingen door Indiville bij voorgaande edities bevestigden dat keer op keer: meer dan 4 op de 5 deelnemers vond Tournée Minérale een positieve ervaring.»

Familiefeesten

Nieuw dit jaar is de extra focus op familiefeesten. Die wordt geïllustreerd aan de hand van een campagnevideo waarin ’Thuis’-actrice Lynn Van den Broeck het met haar mama en schoonbroer heeft over alcohol in de familiecontext. «Als we met zijn allen samenkomen, dan staat de aperitief meestal al klaar voordat we toekomen», klinkt het bij Van den Broeck.

Daarnaast zullen er in de loop van de maand februari ook verschillende experten en getuigen aan bod komen op sociale media en de Tournée Minérale-website.

Praat over alcohol

«Over de jaren heen hebben al honderdduizenden Vlamingen meegedaan met Tournée Minérale. De impact daarvan is niet te onderschatten», stelt Katleen Peleman, directeur van het VAD. «Naast de positieve effecten op de deelnemers, heeft de campagne ook een brede maatschappelijke impact. Door Tournée Minerale voeren mensen in februari heel wat gesprekken over alcohol en over alcoholvrije dranken. Twee op de drie Vlamingen merkt op dat er vandaag meer aandacht is voor alcohol dan een paar jaar geleden. Ook stijgt het draagvlak om bepaalde maatregelen te nemen, zoals het verhogen van de minimumleeftijd of een verbod op alcoholverkoop in tankstations.»

Tournée Minérale is een initiatief van VAD en De Druglijn, de publieksservice van VAD.