Van helderblauwe meren tot infinity pools: de mooiste zwemplekken in het Italiaanse Zuid-Tirol

De perfecte zomervakantie? Da’s er eentje met water. Véél water. Tussen de bergen van Zuid-Tirol geniet je van een verfrissende duik en doe je jezelf tegelijk tegoed aan de Italiaanse zon, de gezonde berglucht én een fenomenaal uitzicht. De hele regio is bezaaid met prachtige meren waar je bij warm weer heerlijk in plonst. En ook de hotels verbluffen je met hun futuristische zwembaden en hypermoderne wellnesscentra.

1. Helderblauwe meren

Hoog tussen de toppen van de bergen en de diepgroene bossen verschuilen zich enkele van Zuid-Tirols mooiste meren. Met hun intense blauwe kleur lijken ze wel betoverd. En dankzij de uitstekende waterkwaliteit zwem, roei, zeil, kajak of windsurf je er naar hartenlust. Aan keuze alvast geen gebrek. Zo geniet je in het immense Kalterer See van het warmste water in de Alpen. Het meer van Montiggl voert je dan weer naar een indrukwekkend natuurreservaat. Terwijl het pittoreske meer van Mesner dankzij zijn bruggetje uitblinkt in charmante sfeervolheid.

Karersee - IDM Südtirol-Alto Adige - Tiberio Sorvillo

2. Thermale wateren

Zuid-Tirol telt maar liefst 37 natuurlijke, geneeskrachtige waterbronnen. Verschillende thermen brengen die helende kracht tot bij jou en boosten je gezondheid met een lekker warm bad, een deugddoende massage of een bijzondere therapie. Zo kies je in Terme Merano uit maar liefst 25 binnen- en buitenbaden. In Aqua Bad Cortina stap je dan weer in een bad van dennenhout. Zo absorbeert je lichaam alle gezonde mineralen uit het water. Zwavel, calcium, magnesium en zelfs ijzer laden je batterijen op. In Bad Moos geeft ook het uitzicht op het majestueuze Dolomietengebergte je extra energie.

3. Indukwekkende zwembaden

Het oog wil ook wat. Dat hebben ze in Zuid-Tirol goed begrepen. Verschillende hotels pakken uit met adembenemende designzwembaden. Ideaal voor een vakantiekiekje en een onvergetelijke zwempartij. In Hotel Hubertus zweeft een gigantische infinity pool letterlijk boven de bergen. MiraMonti brengt met zijn Onsen pool een stukje Japanse filosofie naar Europa. Gloriette bouwde z’n zwembad dan weer op het dak. Terwijl dat van het Lamm Hotel zich in een knappe, oude boerderij verschuilt en Sporthotel Sonne zorgt voor de ultieme backdrop.

4. Deugddoende wellness

Mag het iets romantischer? Laat je dan een namiddag zalig in de watten leggen. Heel wat eigentijdse hotels beschikken over een uitmuntende wellness. Je wordt er onder handen genomen door echte professionals die al jouw stress in een mum van tijd doen verdwijnen. Daarna rust je uit aan een infinity pool, in een hot tub, sauna of jacuzzi. Op zoek naar zo’n topadres? Laat je dan inspireren door het duizelingwekkende berghotel Tratterhof, het exclusieve Alpen Tesitin of het idyllische Hotel Der Waldhof.

Sport Hotel Sonne - Emilie Bruynbroeck

5. Kidsproof zwemmen in openlucht

Op stap met het hele gezin? Verwen jouw enthousiaste waterratten dan met een bezoek aan een openluchtzwembad. Bij het natuurlijk zwembad van Gargazon/Gargazonne kan je kroost naar hartenlust ravotten in het kinderbad of wagen ze zich aan een spelletje tafeltennis of volleybal. In Lüsen racen ze om ter snelst van de glijbaan. En in het openluchtbad van Dobbacio/Toblach houden mama en papa een oogje in het zeil vanop de zonnige ligweide.

Seehotel Ambach - Helmuth Rier

6. Wandelen langs kabbelend water

Naast zwemmen kan je in Zuid-Tirol ook prachtige wandelingen maken, en ook daar is water nooit ver uit de buurt. Stille genieters komen tot rust langs de historische waalwegen. Deze eeuwenoude irrigatiekanalen trekken kilometers door het glooiende landschap en voorzien wel honderden hectaren weilanden, boomgaarden en wijnranken van vers water. Langs de Waalweg Trail wandel je in het spoor van zo’n kabbelend kanaal. Onderweg kijk je uit over feeërieke bergdorpen en actieve boerderijen. En dat wel 12 kilometer aan een stuk.

Waalweg - IDM Südtirol-Alto Adige/Patrick Schwienbacher

7. Drinkwater à volonté

Aan water kortom geen gebrek in Zuid-Tirol, ook niet aan drinkbaar water. Enkele locals startten in 2019 het project ‘Refill Südtirol’ op in de strijd tegen plastic waterflesjes. In Brixen installeerden alle berghutten een kraan met drinkbaar water waar locals en toeristen hun fles gratis bijvullen. Zo werd dit het eerste plasticvrije wandel- en skigebied. Intussen breidde het project flink uit en telt de regio 1.402 waterpunten.