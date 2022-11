Van eten in de zetel tot ongezonde snacks: singles houden er andere eetgewoontes op na

Ben jij happy single? Dan is vrijdag 11 november jouw dag, want dan wordt Single’s Day gevierd, dé dag waarop de voordelen van flying solo worden belicht. Een van de ultieme voordelen is natuurlijk dat je je eten nooit hoeft te delen. Maar hebben singles ook nog andere specifieke eetgewoontes? Deliveroo zocht het uit en liet via iVox een onderzoek uitvoeren bij 1000 respondenten naar de eetgewoonten van onze singles in België.

Wist je dat de huishoudens in België voor maar liefst 45% uit alleenstaanden bestaan? De eetgewoontes van die alleenstaanden verschillen trouwens van koppels, zo geven singles vaker aan dat ze het liefst in de zetel voor tv eten ‘s avonds in vergelijking met wie een relatie heeft. Bij singles gaat dat om 23% terwijl het bij koppels slechts om 10% gaat.

Singles kiezen ongezond

Een ander voordeel is dat je helemaal zelf kan beslissen wat je gaat eten. Boodschappen doen of alleen koken is dan misschien minder prettig, en dus kiezen alleenstaanden sneller voor de easy choice: afhaal of delivery aan huis. Echter blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat deze makkelijkere keuze vaker leidt tot ongezonde keuzes.

Op Single’s Day kan je gelukkig bestellen wat je wil, en krijg je voor de gelegenheid 30% korting bij Deliveroo, of je nu een sharing platter voor jou alleen bestelt of een teriyaki chicken tender.