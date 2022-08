Vakantie in zicht? Dit zijn de populairste natuursites in Frankrijk

Aan zij die al terug zijn van vakantie: innige deelneming. Aan zij die nog op vakantie moeten vertrekken: proficiat! Hoog tijd om te bedenken wat je zoal gaat doen met je vrije tijd. Ga je voor een culturele, culinaire of feestende ervaring? Of kies je dit jaar toch liever voor wat tijd te midden van de natuur?

Als je voor die laatste optie kiest, hebben we een leuk lijstje voor je. Verhuurservice Likibu.com deed namelijk een rondvraag om de populairste natuursites in Frankrijk te achterhalen, stranden uitgezonderd. Naar welke natuurwonderen werd er het laatste jaar het vaakst gezocht op internet? Welke parken, rivieren, meren en andere bezienswaardigheden waren het populairst? Uit de enquête blijkt dat de Gorges du Verdon in het zuiden veruit het meeste geïnteresseerden wisten aan te trekken, gevolgd door de Dune du Pilat en de Mont Blanc.

Top tien natuurlijke bezienswaardigheden in Frankrijk

1. Gorges du Verdon

2. Dune du Pilat

3. Mont Blanc

4. Gouffre de Padirac

5. Forêt de Brocéliande

6. Baie de Somme

7. Gorges du Tarn

8. Lagon de Bora Bora

9. Camargue

10. Marais Poitevin