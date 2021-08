Urban jungle alert: PUP komt naar Brussel met 380 verschillende soorten planten

Heb je net een nieuwe stek gekocht, maar ben je nog op zoek naar een beetje groen om je interieur op te frissen? Of heb je al een ware urban jungle in huis, maar is meer altijd beter wat planten betreft? Dan rep je je komend weekend maar beter richting Brussel, waar PUP zich voor de gelegenheid installeert.

Voor plantenliefhebbers is PUP geen nieuw concept. Plezante & Uitzonderlijke Planten hield eerder al halt in steden als Hasselt, Gent en Leuven. En nu is Brussel dus aan de beurt. Je vindt PUPvan vrijdag 27 tot en met zondag 29 augustus op de site van See U in Elsene.

Zeldzame exemplaren

Wie zich verwacht aan een bescheiden plantenwinkel, heeft het helemaal mis. De beurzen van PUP zijn een ware explosie aan groen, van klein tot gigantisch, van goedkoop tot eerder duur. In Elsene zullen er niet minder dan 380 variëteiten te koop zijn, waaronder ook enkele zeldzame rakkers zoals de Monstera Adansonii - erg gegeerd bij verzamelaars. De planten zijn bovendien voor 66 % afkomstig van Belgische kwekers, een niet te onderschatten voordeel, ook op ecologisch vlak. En geen zorgen als je nog niet zo vertrouwd bent met de plantenwereld, de medewerkers staan klaar om je van tekst en uitleg te voorzien.