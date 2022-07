UITTIPS. Watou, een wensenfestival en zomerbars à volonté: dit heeft het weekend in petto

Schatten van Vlieg

Nog t.e.m. 31/8

Foto Uit in Vlaanderen

Verschillende locaties in Vlaanderen - De zomervakantie is officieel begonnen en dappere speurneuzen weten wat dat betekent: Schatten van Vlieg! De hele zomervakantie lang kan je met kinderen op ontdekking in bibliotheken, musea, kasteeldomeinen, natuurgebieden en andere locaties vol boeiende cultuur en erfgoed, in heel Vlaanderen en Brussel. Er zijn meer dan 350 schattenjachten om te gaan ontdekken, speciaal voor kleine speurneuzen die goed kunnen spotten, staren en spioneren. En wie de schatkist kan vinden, die wordt natuurlijk beloond met een leuke verrassing …

schattenvanvlieg.be

Tanabata

3/7

Hasselt - Op de zevende dag van de zevende maand viert Japan Tanabata, ook wel bekend als het Wensenfestival of het Sterrenfestival. In de Japanse Tuin van Hasselt kan je zondag gaan meevieren: volg een workshop, bewonder demonstraties van Japanse kunst of luister naar authentieke Japanse muziek. En terwijl je door de mooie tuin wandelt kan je natuurlijk ook proeven van heerlijke Japanse lekkernijen aan de vele kraampjes. Vergeet ook niet mee te doen met een van de belangrijkste tradities van het Wensenfestival: schrijf je dierbaarste wens op een papiertje en versier er een van de bomen in het park mee.

japansetuin.be

Watou

2/7 - 4/9

WATOU - Kunstenfestival Watou slaat zoals elke zomer zijn tenten op in het gelijknamige dorpje net voorbij Poperinge, vlakbij de Franse grens. Artiesten uit binnen- en buitenland brengen kunst en poëzie naar bijzondere plekken: een verlaten herenhuis, de kelder van een brouwerij, een kerk… Sommige kunstenaars lieten zich voor nieuw werk inspireren door het dorp en het landschap, maar je kan ook bestaand werk bewonderen van onder andere Koen Vanmechelen en Marcel Broodthaers. Er is ook een live programma met intieme concerten, boekvoorstellingen en performances.

kunstenfestivalwatou.be

Zomer van M

2/7 - 28/8

LEUVEN - Museum M viert de zomer niet alleen met prikkelende expo’s (met onder andere kunst van Wael Shawky), maar ook met een gezellige zomerbar op het publieksterras van het museum, waar je tussen het kunstkijken door geniet van frisse drankjes. Voor de jongste bezoekers is er bijna elk weekend de Museumspelstraat, waar ze zich mogen uitleven met een klimmuur of levensgroot speelgoed. Op zaterdag kunnen ouders en kinderen ook gratis aansluiten bij een creatieve activiteit: blaas gigantische zeepbellen, boetseer smakelijke moddertaartjes of leer gekke circuskunsten.

mleuven.be

Zomer van Antwerpen

nog t.e.m. 27/8

ANTWERPEN - Tijdens de Zomer van Antwerpen is het altijd mooi weer, want het festival zorgt twee maanden lang voor wonderlijke voorstellingen en ander moois op bijzondere plekken in de stad. Op het bomvolle programma staan ook heel wat familievoorstellingen. In Park Groot Schijn, aan de rand van de stad, kan je gaan relaxen in een Zomerbar met speelbos, rolschaatspiste en gratis circusvoorstellingen. In Deurne is er dan weer de Zomerfabriek waar het elke dag feest is, en Muziek in de Wijk trekt de hele zomer naar alle hoeken van de stad voor gratis concerten.

zva.be