UITTIPS. Hedendaagse muziek, lichtspektakel met insecten, Sinterklaas en kortfilms

FESTIVAL

Ear to the Ground

3/12

Gent - Van laat in de middag tot diep in de nacht is De Bijloke zaterdag in de ban van hedendaagse muziek. In alle zalen, gangen en hoekjes weerklinken impro en jazz, experimenteel en multimediaal, pop en rock. Korte voorstellingen, installaties, performances: bepaal zelf waar je zin in hebt, waar je stil blijft staan en wat je nog een keer wil beleven. Wij bieden het menu, jij kiest wat je proeft. Wordt het een film met live pianomuziek? Een feestje in het Kraakhuis, bij gelegenheid omgetoverd tot een undergroundclub? Of een violiste die speelt met licht en duister? Oortjes gespitst!

Foto Ear to the Ground

bijloke.be

LICHTFESTIVAL

Giant Bugs Light Festival

nog t.e.m. 15/01/23

Mechelen - Brrr, toch een beetje een eng thema! De Zoo van Planckendael heeft dit jaar niet gekozen voor unicorns of schattige puppy’s, neen, in Mechelen lichten ze dit jaar de duistere dagen op met gigantische insecten en insecteneters. Je wandelt tijdens dit lichtfestival doodleuk tussen de raten van een bijenkorf of gewoon onder de poten van een torenhoge spin - weliswaar prachtig verlicht, dat spreekt! Het ‘Giant Bugs and those that eat them’-lichtfestival belooft nog tot midden januari lichtavontuur voor kleine en grote avonturiers. Durf jij het aan?

Foto J. Verhulst

zooplanckendael.be

KIDS

Ook de Sint steekt zijn vinger in de lucht

03/12

Brussel - Of je nu een believer bent of die leeftijd al lang voorbij - sinterklaasliedjes brengen dat kinderlijke verlangen van toen zo weer bij je terug. Muzikant Jan De Smet (De Nieuwe Snaar) is misschien wel het grootste kind van allemaal, want sinds een aantal jaren timmert hij aan de weg van het nieuwe, frisse kinderlied. Hij begeleidt zijn nieuwe versies van de alom gekende liedjes op een achttal (soms niet voor de hand liggende) instrumenten. Vooraan op het podium liggen dan ook een aantal blinkend verpakte presentjes... zou het al zo ver zijn?

Foto J. Jacobs

delijsterbes.be

FILM

Kortfilmfestival Leuven

nog t.e.m. 10/12

Leuven - Grote cinema hoeft niet lang te duren! Wat in 1995 begon met een gezellig avondje kortfilm in een oude bioscoopzaal, is anno 2022 uitgegroeid tot een groot internationaal evenement - dé hoogmis voor de liefhebbers van kortfilm, zeg maar. Op het Kortfilmfestival in Leuven geen rode loper of vedettenparade, maar wél een heleboel leuke kortfilmcategorieën: kortfilms voor kinderen, animatiekortfilms of een reeks big names - beroemde regisseurs - die short films hebben gemaakt. Dit jaar gaat bovendien speciale aandacht naar het thema ‘Artificiële intelligentie’ en naar eregast Veerle Baetens.

Foto Wasp

kortfilmfestival.be

EXPO

Albast

nog t.e.m. 26/02/23

Leuven - Luxueuzer dan goud, zachter dan fluweel! Neen, we hebben het niet over het een of ander duur stofje, maar over albast - het witte goedje dat in de late middeleeuwen uitgroeide tot een geliefd materiaal binnen de beeldhouwkunst. In M Leuven loopt momenteel een prestigieuze tentoonstelling over albast. Je krijgt zowat 130 stukken te zien, gemaakt door de beste albastkunstenaars van de late middeleeuwen tot de barok. Altaren en grafmonumenten, maar evengoed kleine en bijzondere verzamelobjecten. Ook de Belgische hedendaagse kunstenaar Sofie Muller toont werk in albast, en ze linkt dit kostbare materiaal aan de fragiliteit van de menselijke geest.

Foto C. Verhelst

mleuven.be