UITTIPS. Een weekend zonder auto’s, maar met esoterische elektronica en Clouseau

Autovrije zondag

28/09

Leuven - Deze zondag is de hele Leuvense binnenstad autovrij, om veel plaats te maken voor leuke activiteiten in de lege straten. Fiets onbezorgd een rondje rond de stad op de autovrije binnenring, trap langs de groenste plekjes van Leuven of scoor een tweedehands fiets en allerlei snuisterijen op de rommelmarkt. Kom je liever te voet? Dan kan je nog genieten van gratis concerten in de straten, een workshop Chinese yoga of tangodansen, feest op heel wat pleinen en leuke straatspelen. Of vier extra lang feest en installeer je met je tent op de pop-up camping aan de Velodroom.

leuven.be

CIRK!

26/8 - 28/8

AALST - CIRK! brengt dit weekend verwondering en spektakel naar alle pleinen van Aalst. Meer dan 25 circusgezelschappen uit binnen- en buitenland spelen meer dan 100 voorstellingen, de meeste bovendien helemaal gratis. Laat je in een vintage autootje door een theatrale wasstraat rijden, dwaal door een sculptuur die je overspoelt met licht, lucht en geluid of kijk hoe acrobaten de gekste toeren uithalen met sportmateriaal - van polsstokken tot cheerleaderpompons: achter elke hoek schuilen verrassingen. Zelf ook eens proberen? Trek naar Studio CIRK! op de binnenkoer van het stadhuis en ontdek welke circusdiscipline jou op het lijf geschreven is.

cirk.aalst.be

Zin in Zomer

27/8 - 28/8

GENK EN HASSELT - Genk en Hasselt slaan de handen in elkaar voor een zonnig weekend vol literatuur en illustratie. Het feest gaat vanavond van start in Genk, waar twee jonge auteurs over hun debuut komen vertellen: Tülin Erkan over ‘Honingeter’ en Yasmina El Messaoudi over ‘Straatkat’. Op zaterdag staat Hasselt helemaal in het teken van illustratie met lezingen door topillustratoren, workshops, live tekenbattles, een marktje en een familievoorstelling rond Astrid Lindgren. Weer over naar Genk voor de derde en laatste dag, wanneer Els Beerten het festival afsluit met een voorstelling rond haar nieuwe boek ‘De rest van ons leven’ en een wandeling door de tuinwijken van Winterslag.

zininzomer.be

Whisper

27/8

ANTWERPEN - Openluchttheater Rivierenhof maakt het zaterdag stil voor Whisper, een intiem festival. Geen knallende muziek of bomvolle festivalweide: Whisper wil je vooral doen luisteren en stilstaan. Voor het podium luister je naar breekbare indie, esoterische elektronica of neoklassieke muziek: onder andere Anna B Savage (foto), Charlie Cunningham en Penguin Café prijken op de affiche. Op de sprookjesweide in het park is er ruimte voor gesprekken over breekbaarheid (ook als je geen ticket hebt voor het festival: dit gedeelte is gratis). Verschillende gasten praten over moederschap, de natuur als therapie, eenzaamheid en rouw.

whisperfestival.be

Maanrock

26/8 - 28/8

MECHELEN - Maanrock viert zijn 25ste verjaardag dit weekend met een extra feestelijke editie. Het festival wordt afgetrapt met een feestelijke parade richting de Grote Markt, waarna je drie dagen lang kan genieten van gratis concerten in zowat alle mogelijk genres, op verschillende locaties in Mechelen. Compact Disc Dummies, Clouseau, #LikeMe, Chibi Ichigo of een van de vele lokale talenten: je vindt ongetwijfeld iets naar je zin op de affiche. Naast al dat muzikaal geweld is er ook een programma met randanimatie, van een workshop katapultbouwen tot een pop-up skatepark, en een smaakstraat waar je heerlijk kan tafelen.

maanrock.be