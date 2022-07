Uit het oog, uit het hart? Ruim een kwart van de werknemers ervaart minder vriendschap op de werkvloer

Uit het oog, uit het hart? Een gezegde met een grond van waarheid, ook voor collega’s. Ruim één op de vier werknemers (26%) heeft een minder hechte band met zijn of haar collega’s in vergelijking met de periode voor de coronacrisis. Werknemers die vandaag meer dan de helft van de tijd van thuis uit werken, ondervinden dat nog meer. Maar liefst 42% van hen geeft vandaag aan een minder goede relatie te hebben met zijn of haar collega’s. Dit tegenover ‘slechts’ 14% van wie altijd op kantoor aan de slag is.

Collega’s, velen zien ze vaker dan hun familie. Maar zijn het daarom ook hun vrienden? Voor ruim drie kwart van de Vlaamse werknemers (77%) alvast wel. Voor 14% van de respondenten behoren ze zelfs tot hun hechte vriendenkring. Voor 1% van de werknemers is de band met hun collega’s dan weer ronduit slecht; ze proberen ze zoveel mogelijk te ontwijken.

Hoe zou je de band met jouw collega’s omschrijven?

Hecht, ik reken sommige collega’s tot mijn vrienden (14%)

Vriendschappelijk, we bespreken ook persoonlijke dingen (63%)

Ik heb een puur zakelijke band met mijn collega’s. We bespreken voornamelijk zakelijke dingen (18%)

Afstandelijk, ik spreek ze nauwelijks (4%)

Slecht, ik probeer ze zoveel mogelijk te ontwijken (1%)

Vriendschapsbanden onder druk door hybride werkvormen

Sinds corona zijn we anders gaan werken. Terwijl voordien nog bijna negen op de tien werknemers (88%) meestal of altijd op kantoor werkten, doet vandaag amper de helft (48%) dit nog.

Deze verandering beïnvloedt ook onze vriendschapsbanden op het werk. Of we nu vaak thuiswerken of niet, ruim een kwart van de respondenten (26%) zegt dat de band met zijn of haar collega’s minder hecht is dan voor corona. Werknemers die vandaag meer dan de helft van de tijd van thuis uit werken, ondervinden dat nog meer. Maar liefst 42% van hen geeft vandaag aan een minder goede relatie te hebben met zijn of haar collega’s. Dit tegenover ‘slechts’ 14% van wie altijd op kantoor aan de slag is . corona.

«Dat is jammer want zowel werknemers als werkgevers hebben te winnen bij collega’s die ook vrienden zijn», zegt Peter s’Jongers, CEO van Protime, dat het onderzoek uitvoerdde. «Camaraderie zou ingebakken moeten zitten in elke bedrijfscultuur. Collega’s die elkaar een luisterend oor bieden en met wie ze plezier kunnen maken, zullen ook sneller voor elkaar in de bres springen wanneer dat nodig is. Het zorgt voor gelukkigere werknemers en maakt van een bedrijf een ‘Great Place To Work’. Zeker nu, wanneer werknemers vaak op verschillende momenten op kantoor werken, vergt het extra inspanningen van leidinggevenden om de camaraderie tussen collega’s te bevorderen.»

Goede afspraken maken goede vrienden (én collega’s)

Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, beaamt dit: «Vrienden als collega’s hebben, kan er voor zorgen dat er meer vertrouwen is. Je kent je collega en zijn of haar noden beter, waardoor zaken ook gemakkelijker bespreekbaar zijn. Het kan ook helpen om open met elkaar te communiceren en verbetert op die manier ook de samenwerking tussen collega’s.»

Maar hij maakt meteen ook een kanttekening: «Niet in alle situaties is het wenselijk om je collega’s als beste vriend te hebben. Sommigen vinden het belangrijk om werk en privé van elkaar te scheiden en vinden het daarom niet fijn om privézaken met elkaar te delen. Als je dan niet meegaat in de vriendschapscirkels op het werk, riskeer je uit de boot te vallen. Dit terwijl het een terechte en weloverwogen keuze kan zijn. Zeker in een competitieve werkomgeving kan het net tegengesteld werken voor zowel de vriendschap als de professionele relatie. Deze kunnen elkaar gaan beïnvloeden en dat is positief als alles goed gaat, maar negatief als het fout loopt. Daarom zijn er goede afspraken hierover nodig tussen collega’s,» besluit Lode Godderis.