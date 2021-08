Twee makkelijke trucjes om de koffie uit je goedkope koffiezetapparaat lekkerder te maken

Het koffiezetapparaat is een oude bekende in de meeste huishoudens. Je oma gebruikte het al en ook jij hebt er eentje in je keuken staan. Heel eerlijk, wie een lekker kopje koffie gewend is, vind de koffie uit zo’n machine vaak erg teleurstellend. Maar het goede nieuws is dat je daar iets aan kan doen.