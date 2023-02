Tournée Minerale: hoe wijs je een drankje af?

Tournée Minérale, onze jaarlijkse ascetische maand, staat dit jaar in het teken van familiefeesten. Het is de plek bij uitstek waar glazen cava in je handen geduwd worden, en een slaapmutsje vanzelfsprekend is. Ondanks dat de alcoholvrije maand aan zijn zevende editie toe is, blijft ‘nee’ zeggen op een drankje soms moeilijk. Dit is hoe je op een beleefde manier nee zegt tegen alcohol – ook na februari.

Allereerst wat cijfers. De Belg drinkt jaarlijks gemiddeld 12 liter pure alcohol per persoon. Dat is een van de hoogste cijfers van Europa. Alcohol blijft bovendien de tweede grootste vermijdbare doodsoorzaak, na tabak. Het is ook de grootste doodsoorzaak bij jongeren onder de 29 jaar oud. De Wereldgezondheidsorganisatie brengt alcoholgebruik in verband met meer dan 200 ziektes en verwondingen. De link met kanker wordt steeds duidelijker.

Moeilijk gesprek, ondanks bewustzijn

Nee zeggen tegen alcohol is kiezen voor een gezonde levensstijl. Maar dat ligt in een bourgondische cultuur als die van de Belgen niet gemakkelijk. Als je niet drinkt, ben jij de uitzondering. Niet zelden moet je jezelf verantwoorden waarom je niet drinkt, hoe gevoelig dat soms ook kan liggen.

Het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD) ziet gelukkig een positieve mentaliteitsswitch. «Twee op de drie Vlamingen merkt op dat er vandaag meer aandacht is voor alcohol dan een paar jaar geleden», klinkt het bij hen.

Dat betekent helaas niet dat een gesprek over alcohol gemakkelijk is. Bovendien ligt er soms een gevoelige reden aan de basis van je nuchterheid: misschien worstel je zelf met alcoholmisbruik of zit je in de vroege fase van een zwangerschap. Dat is niet meteen iets dat je op tafel wil gooien. Toch bestaan er manieren om in elke mogelijke context een drankje af te wimpelen, zonder dat je je op glad ijs moet begeven.

Zo zeg je nee

1. Bedenk enkele excuses op voorhand

Als je vermoedt dat er een punt gemaakt kan worden van je nuchterheid, bereid je best een geldig excuus voor om het jezelf gemakkelijk te maken. Er bestaan veel onschuldige redenen om niet te drinken. Je moet morgen vroeg op, je wil sporten de dag erna, je neemt antibiotica, je hebt een brunch gepland... Als je met de auto bent gekomen, heb je ook altijd een gegronde reden om te weigeren.

2. Hou de gastheer op de hoogte

Heb je een familiefeest gepland? Dan kan het nooit kwaad om op voorhand vriendelijk te laten weten dat je niet drinkt. Zo vermijd je ongemakkelijke situaties, en zal die ook geen alcohol aanbieden.

3. Indien mogelijk, wees eerlijk

Als je dan toch de vraag krijgt waarom je niet drinkt, is het nog steeds het gemakkelijkst om eerlijk te zijn. Tijdens Tournée Minerale is de campagne vermelden allicht voldoende. Tijdens de andere maanden van het jaar kan je zeggen dat je je ook zonder alcohol goed voelt, of dat je op je gezondheid wil letten.

4. Vind een partner in crime

Als enige persoon in een gezelschap niet drinken, is vaak wat ongemakkelijk. Als je partner eveneens niet drinkt, of een vriend of vriendin, is het des te gemakkelijker om ‘nee’ te zeggen en ben je verzekerd van steun voor je keuze.

5. Hou het gezellig

Uiteraard kan je kort vermelden dat je niet of minder drinkt vanwege de voordelen voor je fysieke en mentale gezondheid. Pas evenwel op met lange betogen tegen alcohol. Op een dwingende manier je overtuiging verkondigen, kan als onbeleefd ervaren worden bij wie wel drinkt. Iedereen behoudt tenslotte het recht om te genieten van hun pintje of glaasje wijn, zolang het beschaafd en veilig blijft.