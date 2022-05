Tomorrowland serveert wereldgerechten in Brusselse Gare Maritime Food Market

Eind november kreeg de site van Tour & Taxis in Brussel nét als Madrid, Kopenhagen, Londen en Amsterdam een prachtige foodmarket. Gare Maritime Food Market vond onderdak in wat vroeger het grootste goederenstation van Europa was. De iconische en bruisende locatie kreeg een unieke, hippe en ongedwongen sfeer, waarbij heel wat oorspronkelijke elementen van de oude hangar bleven behouden.

Nu krijgt de foodmarket er een nieuw culinair pareltje bij. ‘Tomorrowland Kitchen’ serveert – net als op het festival - smaken, geuren en kleuren van over de hele wereld. De verschillende gerechten werden gecreëerd door het team van Tomorrowland, sterrenchef Bart De Pooter en chef Xavier Van Hecke. Die laatste kan je kan (her)kennen van MESA en Graanmarkt.

Menu

Op het menu staan sharing gerechten uit alle windhoeken ter wereld, zoals onder andere ‘Crushi zalm supreme’ met zalm, wakame, Japanse omelet en gember, ‘springrolls met tuinkruiden en pikante watermeloen’, een krabschotel of een’ Indiase rijstbowl met Sichuan kabeljauw’. Als dessert kan je kiezen voor ‘pavlova met aardbeien’ of ‘Indiase rijst met Belgisch saffraanijs, basilicum en bloemetjes’. Je kan uiteraard ter plekke eten mààr wie wil kan in heel Brussel de heerlijke gerechtjes laten thuisleveren.

Chef Xavier Van Hecke roert er het hele jaar door in de potten, maar af en toe zal er een andere, bekende gastchef met de keukengarde zwaaien. Ook tof: elke eerste woensdag van de maand weergalmen de vette beats van One World Radio – het radiostation van Tomorrowland – doorheen de foodhal en geregeld zal er een Tomorrowland-dj achter de decks kruipen in Gare Maritime.