TIPS&TRENDS. Het menu van een finalist, betaalbaar design en een Belgische smulbox

FOOD

Van MasterChef naar de keuken van het exclusieve L’écailler du Palais Royal

Je vindt het historische restaurant, één van de aantrekkingspolen van onze hoofdstad, op de Grote Zavel. De magnifieke residentie dateert van de 17de eeuw en sinds 27 oktober 2005 is het geklasseerd als Belgisch erfgoed. Vandaag koestert Jérôme Coulon, de manager en sommelier van het restaurant de ambitie om nieuwe klanten aan te trekken. Het leek hem dan ook niet meer dan logisch om contact op te nemen met Samira. «We willen dit huis voorstellen aan een jonger publiek», legt hij uit aan Metro. «We hebben er ook voor gezorgd dat de prijzen democratischer zijn en dat het gebouw niet meer een heilige uitstraling heeft, alsof het enkel bestemd zou zijn voor de elite.»

Na haar deelname aan ‘MasterChef’ kreeg Samira verschillende aanbiedingen. «Maar mijn hart leidde me naar hier», vertrouwt ze ons toe.

Het menu van een finalist

Elke donderdag kunnen fijnproevers kennismaken met Samira’s wonderlijke keuken, een subtiele mix van traditionele schotels en oosterse smaken. Haar menu omvat vijf gangen en neemt je mee op een reis langs de vier windstreken, en tussen land en zee. Met name het voorgerecht was een schot in de roos, een kroepoek met inkt van een inktvis en blokjes rode tonijn vergezeld van een oester met mango en chimichurri. Ook de carpaccio van Sint-Jakobsschelp en Tiger Milk was heerlijk. «De Cromesquis van garnalen, de lamsschotel met koriander- en pistachekorst en de sinaasappelroomvla zijn schotels die ik moest bedenken voor de finale in ‘Master Chef’», legt de jonge moeder uit.

Via haar samenwerking met L’écailler du Palais Royal hoopt Samira de nodige ervaring op te doen. «Mijn doel is om ooit chef-kok te worden en misschien ook een eigen restaurant te openen», verklapt ze. We wensen haar alvast het allerbeste!

Elke donderdag in L’écailler du Palais Royal. Uitsluitend op reservering, via het nummer 02/512 87 57 of via e-mail (reservation@lecaillerdupalaisroyal.be). Alle info: lecaillerdupalaisroyal.be

Foto Instagram, foto rode bubbelvaas: foto FEST

FASHION

Felrood feest

Liefhebbers van betaalbaar design, opgelet! FEST heeft een prachtige nieuwe winkel geopend in Brussel. In het hartje van Chatelain, het meest trendy rondpunt van onze hoofdstad, nam de designwinkel zijn intrek in een indrukwekkend Art Nouveau-pand met drie verdiepingen. Ook in het derde filiaal in België blijft het Nederlandse interieurmerk trouw aan zijn ideaal: mooi design, voor een mooie prijs én geproduceerd in Europa. De collecties zijn steevast elegant, fun en kleurrijk: iederéén fleurt op van een felrode bubbelvaas of turquoise fauteuil met ronde kussens, toch?

Notarisstraat 6-8, 1050 Elsene

festamsterdam.com

Foto Foodbag

FOOD

Belgische smulbox

Krijg je met de feestdagen gasten over de vloer en weet je nog niet wat je gaat serveren? Belgische maaltijdboxleverancier Foodbag speelt ook dit jaar voor reddende engel en stelde het lekkerste feestmenu samen. De feestbox wordt aan je deur geleverd met daarin kraakverse Belgische ingrediënten, receptenfiches, een handig tijdschema, tafeldecoratie en eventuele extra’s zoals wijnen, mocktails en een kaasplank. Extra hartverwarmend: per verkocht feestmenu schenkt Foodbag tien euro aan Stichting Pelicano. Op die manier gaan ze samen de strijd aan tegen kinderarmoede.

Op het menu: vier hartige hapjes, zoals een minicroque met geitenkaascrème en een soepje van geroosterde pastinaak en gepofte aardpeer. Als voorgerecht serveer je ravioloni met truffel en champignon, voor de vleeseters als hoofdgerecht een geglaceerd Breydelhammetje met pittige landkersdressing en zachte veenbessenmayonaise, verse kroketjes en miso-honingwortelen, gepocheerde peertjes en geroosterde spruitjes met huisgemaakte burrata. Veggielovers krijgen knolseldersteak in een verrassend korstje voorgeschoteld. En om af te sluiten een heerlijk dessert: trifle met laagjes van gemarineerde sinaasappel, witte chocolade-mascarponemousse en koekjes van Jules Destrooper. Smakelijk!

Voor levering op donderdag 22/12 of vrijdag 23/12 kan je bestellen tot vrijdag 16/12 9u30.

Voor levering op donderdag 29/12 of vrijdag 30/12 kan je bestellen tot vrijdag 23/12 9u30.

De Feestbox Klassiek kost 128 euro voor 4 personen (32 euro per persoon), 168 euro voor 6 personen (28 euro per persoon), 198 euro voor 8 personen (24,75 euro per persoon) en 249 euro voor 12 personen (19 euro per persoon).

De Feestbox Vegetarisch is beschikbaar voor 4 personen en kost 128 euro voor 4 personen (32 euro per persoon).

feestmenu.foodbag.be