Tips & Trends. Thee voor de sport, wilde markten en Spanje op je bord

SHOPPEN. ‘Marché Sauvage’ in het groen

Op zaterdag 26 maart vindt de tweede editie plaats van de ‘Marché Sauvage’. Deze ‘Wilde Markt’, die georganiseerd wordt in het fijne kader van de Auberge Au Repos des Chasseurs in Watermaal-Bosvoorde, is anders dan zijn soortgenoten. Je kan er talloze natuurlijke producten ontdekken uit de kruidengeneeskunde, de aromatherapie, de bijenteelt, de gemmotherapie, en ga zo maar door. Maar het is ook de plaats om buitengewone originele en artistieke creaties te bewonderen. De ‘Marché Sauvage’ is een mix van natuur, kunst en knowhow, en een absolute must.

Gratis toegang

Meer info op de Facebook-pagina

Foto R.V.

DRINK. Voor en na de sport

De lente is in aantocht, en dus begint het weer te kriebelen om volop te sporten. Om je lichaam goed te hydrateren en het duwtje in de rug te geven dat het nodig heeft om zachtjes in beweging te komen, heeft ‘Les Thés de la Pagode’ een assortiment theesoorten op punt gesteld die je voor en na je sportieve activiteiten kan nuttigen. Voor en tijdens de inspanning is bijvoorbeeld de reeks met Quinerji een goeie keuze, want die groene thee staat ervoor bekend dat hij mentale en fysieke vermoeidheid aanpakt. Na de inspanning is het tijd voor een beetje comfort, vind je niet? Dan kun je genieten van een lekkere groene rooibos, de ideale manier om op het gemak te herstellen. Het assortiment is perfect voor elk type sport, van pilates over crossfit tot boksen. Beginnen we eraan?

Te koop in biowinkels en op www.thésdelapagode.com

Na de sport - Foto Thé des Pagodes

DECO. Chyl & chic

Dit is een conceptwinkel die bij meer dan één bezoeker in de smaak zal vallen. Bij ‘La Maison by Chyl’ vind je een hele collectie originele, ethische en duurzame voorwerpen. Een ding is zeker als je uit die winkel stapt: de vaas die je er gekocht hebt, zul je bij geen enkele van je vrienden in het salon zien staan. Gedaan met decoratie die in elke woning hetzelfde is. Kies voor originaliteit. En nog beter als die originaliteit hand in hand gaat met klasse en ethiek. Bedankt, Chyl!

Instagram @la.maison.by.chyl

Belle-Vuestraat 62

1000 Brussel

Instagram / @la.maison.by.chyl

FOOD. Zin in een rijstschotel?

Wat dacht je van een restaurant waar rijst in het middelpunt van de belangstelling staat? In het Spaans noem je dat een ‘arrocería’, een eetgelegenheid die gespecialiseerd is in gerechten op basis van rijst. Dat originele concept vind je nu ook bij ons in het Waals-Brabantse Lasne, bij ‘El Cuchillo’. Je kan er typisch Spaanse recepten krijgen in de vorm van tapas of schotels die je deelt met je tafelgenoten. Dat betekent dus bereidingen met ‘arroz’ op alle mogelijke manieren, maar ook andere traditionele gerechten zoals Bellota-varken, inktvis, gamba’s of chipirones a la plancha. Heerlijk!

Arrocería El Cuchillo

www.elcuchillo.be

Rue de l’Eglise 4 - 1380 Lasne