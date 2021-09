TIPS & TRENDS. Tafelen in een reuzenrad en matching outfits met je hond

Food

Dinner on the Wheel

Pop-uprestaurants zijn er vandaag de dag met hopen, maar heb je al eens gedineerd in een... reuzenrad? Jawel, acht dagen lang kan je op het Poelaertplein in Brussel terecht voor een vijfgangendiner in je eigen gondel. Niet om uit de hoogte te doen – pun intended – maar verschillende sterrenchefs als Viki Geunes en Pascal Devalkeneer bereiden je gerechten ter plekke. Het panoramisch uitzicht op onze hoofdstad en het kinderlijk plezier krijg je er bovenop.

Poelaertplein, 1000 Brussel

10 -18/09

dinneronthewheel.com

Fashion

Wat een hondenleven

Niet alleen de schoolgaande kinderen, maar ook onze trouwe honden worden deze maand in het nieuw gestoken. Woolrich heeft voor de eerste keer ooit een haute couture-collectie voor viervoeters uitgebracht. In samenwerking met Temellini Dog à Porter, een Italiaanse kledinglijn voor honden, roept het modemerk enkele iconische stukken terug tot leven. Denk aan een warme, geruite jas voor hond én baasje.

woolrich.com

Design

Schattenjacht voor volwassenen

Als hoofdkwartier van antiquaires en kunsthandelaars verwelkomt de Brusselse Zavel al wat mooi is. Dit weekend vinden ook de designliefhebbers hun gading in de charmante wijk. Op 10, 11 en 12 september doet de Sablon Design Market de straten daveren met vintage meubels, opzichtige oorbellen of blinkend zilverwerk. Kom snuisteren en wie weet vind je wel een verborgen schat aan een klein prijsje!

Grote Zavel, 1000 Brussel

10-12/09

sablondesignmarket.com

Beauty

Liefde voor krullen

Vrouwen met krullend of kroezend haar hebben het niet makkelijk om de juiste verzorgingsproducten te vinden op de Belgische markt.... tot nu! SheaMoisture ontwikkelt producten met natuurlijke en voedende ingrediënten, zoals Fairtrade Raw Shea Butter, die elk type krul gehydrateerd houden.

Vanaf 14,99 euro bij Kruidvat

sheamoisture.com

Fashion

De toekomst van shoppen

Na een pop-up in Knokke heeft the guest zich nu definitief gesetteld in Antwerpen. Het prachtige pand in de modebuurt huist niet alleen lokale modemerken, zoals de recycleerbare jeansbroeken van HNST en sportswear label RectoVerso, maar ook upcoming beautymerken en food hubs. Een bezoek aan dit nieuwe fashion concept voelt als bladeren door een lifestylemagazine.

Huidevettersstraat 39, 2000 Antwerpen

theguest.store