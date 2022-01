TIPS & TRENDS. Drankboer per fiets, grandeur van weleer en rustige nachten

Foto Cheers to You

DRINKS. Alles loopt op wieltjes

Heb je geen auto? Dan weet je vast wel hoe lastig het is om boodschappen te doen. Zeker als je meer dan een fles wijn of brik fruitsap dacht in te slaan. Cheers to You schiet je voortaan te hulp! Met de bakfiets (extra punten voor het duurzame karakter) leveren ze al je favoriete drankjes aan huis. Van vers fruitsap uit het Pajottenland tot Brusselse rum: de lijst is eindeloos. Bovendien neemt de koerier de volgende keer jouw leeggoed weer mee. Voorlopig levert Cheers to You enkel in Brussel, maar er zijn plannen om ook de rest van België te veroveren.

FOOD. Broodje tonijn zonder schuldgevoel

Tonijn is een echte lekkernij, maar helaas lijkt de vis stilaan een bedreigde diersoort te worden. Wel, vanaf nu is er een plantaardig alternatief op de markt. VUNA is gemaakt van erwteneiwitten, maar smaakt echt naar tonijn. Of je nu meedoet aan Veganuary of gewoon nieuwsgierig bent, het is het proberen waard.

3,99 euro.

Foto Garden Gourmet

BEAUTY. Vegan shampoo & co

weDo/ legt niet alleen je lokken, maar ook de planeet in de watten. Het uitgebreide assortiment aan vegan en cruelty-free producten telt tot wel 50% minder ingrediënten dan gemiddelde haarmerken. Bovendien zijn de verpakkingen van reeds gerecycleerd materiaal gemaakt en ook na gebruik weer recycleerbaar. weDo/ is onderdeel van de Wella Company en is uitgegroeid tot een echt ‘ecolab’ dat tot nieuwe inzichten komt. Zo kan je een handig opbergdoosje uit bamboe bij je shampoo bar krijgen en wordt eenzelfde balsem gepromoot om zowel je haarpunten als je lippen in vorm te houden.

Vanaf 14,90 euro.

Foto weDo/

LIFESTYLE. Zoete dromen

Is je slaapritme nog steeds in de war door de feestdagen? We kunnen allemaal weleens een hulpmiddeltje gebruiken om sneller naar dromenland te vertrekken. Swiss Sense ontwikkelde de Moments Pillow Spray die een rustgevende geur op je kussen of in je slaapkamer verspreidt. De lavendel brengt je tot rust, de eucalyptus maakt je luchtwegen vrij en de rozengeur maakt komaf met slapeloosheid. Slaapwel!

12,95 euro.

Foto Swiss Sense

FOOD. Culinaire grandeur van weleer

We schrijven 1928. In de chique Sint-Hubertus galerijen in Brussel opent brasserie La Taverne du Passage de deuren. Al snel groeit de zaak uit tot een vaste waarde door de traditionele sfeer en Belgische gerechten. Nu, bijna 100 jaar later, is de brasserie terug van weggeweest. Na grondige renovatiewerken, om het klassieke art-deco-interieur op te vrolijken met een moderne touch, schotelt La Taverne du Passage haar klanten weer heerlijke garnaalkroketten, slibtongetjes uit de Noordzee en vol-au-vent van het hoogste niveau voor.