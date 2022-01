Tijdens de feestperiode verspillen we meer voedsel dan ooit

De gezelligste periode van het jaar is volgens ruim de helft van de Belgen (58%) ook die waarin het meeste voedsel verspild wordt. Dat blijkt uit een onderzoek van Phenix, de app tegen voedselverspilling, waarvoor 1.000 Belgen werden bevraagd. Enkele redenen hiervoor: we kopen te veel wanneer we boodschappen doen voor de feestdagen (83%) want «Stel je voor dat iemand met honger naar huis gaat!» én we laten ons in deze periode vaker verleiden tot impulsaankopen (43%). Phenix geeft daarom tips om voedselverspilling tegen te gaan.

Wat zijn jouw plannen voor de feestdagen? Ruim een op de twee Belgen (57%) organiseert één of meerdere etentjes bij hem of haar thuis. Iets meer dan de helft (53%) schuift op zijn beurt dan weer bij iemand anders thuis de voeten onder tafel terwijl 17% in de feestperiode op restaurant gaat.

Van wie thuis een feest organiseert, zegt een ruime meerderheid (70%) goed te kunnen inschatten hoeveel de gasten zullen eten. Toch zijn de porties (te) royaal tijdens de feestdagen: ruim vier op de vijf gastheren en -vrouwen (83%) kopen (veel) meer eten dan hun gasten op kunnen. «Stel je voor dat iemand met honger naar huis gaat!» Het gevolg: ze hebben gemiddeld zo’n vijfde (19%) van de feestmaaltijd over en 43% blijft achter met een koelkast die bomvol zit.

2 op de 3 Belgen eten nog dagenlang van hun kerstmenu

Gelukkig zegt slechts een minderheid van de gastheren en -vrouwen (13%) dat ze de restjes na de feestdagen in de vuilbak of de compostbak zullen kieperen. Ruim acht op de tien (85%) verorberen de overschot later nog. Twee op de drie Belgen (66%) genieten er zelfs nog dagenlang van. Iets meer dan de helft (52%) vriest restjes in en 41% geeft ze mee aan de gasten.

Wat doe je met het eten dat je over hebt na een feestmaaltijd?

- Ik eet het later op (85%).

- Ik vries het in (52%).

- Ik geef het mee aan mijn gasten (41%).

- Ik verwerk het in nieuwe gerechten (34%).

- Ik geef het aan mijn huisdier (16%).

- Ik gooi het weg (13%).

Restjes mee naar huis?

«Wil je wat restjes mee naar huis?» Bijna vier op de tien Belgen (39%) krijgen telkens deze vraag van de gastheer of -vrouw. Terwijl bijna de helft van de Belgen (46%) volmondig ja antwoordt op deze vraag, vindt ruim een kwart (28%) dit niet leuk terwijl bijna evenveel Belgen er eerder gelaten op reageren (26%).