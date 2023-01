Tijd voor een roadtrip: dit wordt de populairste bestemming van 2023

Reizen zagen we enkele jaren geleden nog als iets vanzelfsprekends, maar tegenwoordig zijn we ons maar al te goed bewust van hoe gelukkig we onszelf mogen prijzen wanneer we op vakantie gaan. In eigen land of veraf maakt wat dat betreft weinig uit. Door de coronapandemie en de energiecrisis is niets nog vanzelfsprekend dus als we een kans krijgen, grijpen we die met beide handen aan.