Tien uitvindingen door vrouwen die jij niet meer kan missen

Monopoly

Elizabeth Magie was een artiest, schrijfster, feministe en ontwierp bordspellen, waaronder Monopoly. In 1903 vroeg Magie het patent aan en in 1904 was het zover. Ze liet zich inspireren door de ‘landruns’, de waanzinnige strijd voor het claimen van land. En wou zo kritiek uiten op de onrechtvaardigheid van het kapitalisme. Het spel heette eerst ‘The Landlord’s Game’ en werd later door Charles Darrow verkocht als ‘Monopoly’.

Ruitenwissers

In ons landje gebruiken we deze uitvinding vaak genoeg om te weten hoe handig ze is. Mary Anderson vond in 1903 de handmatige ruitenwisser uit. Tijdens een reis naar New York City merkte ze op dat chauffeurs steeds hun ramen moesten openzetten om te kunnen zien wanneer het regende. Om dit probleem op te lossen ontwierp de uitvindster een hulpmiddel dat bestond uit een rubberen stok die van binnenin de auto kon worden bediend. Ook de automatische versie van deze revelatie bedacht een vrouw, namelijk Charlotte Bridgwood in 1917.

De cirkelzaag

De Amerikaanse weefster Tabitha Babbit maakte in 1813 het prototype van de cirkelzaag door een zaag te bevestigen aan haar spinnewiel. Door haar creatieve uitvinding konden houthakkers nu gebruikmaken van de praktische cirkelzaag in plaats van de inefficiënte trekzaag, dat scheelde een hele hoop kracht. Babbit veranderde met haar innovatie de hele houtzaagindustrie.

De vaatwasser

Voor veel gezinnen is een vaatwasser in de keuken niet meer weg te denken, en dat hebben we te danken aan Josephine Garis Cochrane die in 1886 een mechanische vaatwasser ontwierp. De vrouw vond het geweldig om voor haar vrienden te koken, maar vond de afwas een pak minder leuk. Door deze uitvinding zorgde ze ervoor dat haar rijkelijk servies sneller proper was.

De beha

Mary Phelps Jacob, beter gekend als Caresse Crosby, bedacht in 1907 een alternatief voor het korset: de beha. Ze ontwierp de moderne beha samen met haar dienstmeisje. Hun idee was meteen een succes omdat vrouwen verlost waren van stijve en verstikkende korsetten en nu iets lichters konden dragen.

Radioactiviteit

De naam Marie Curie klinkt je waarschijnlijk het bekendst in de oren. Zij is namelijk een van de beroemdste vrouwelijke uitvinders doorheen heel de geschiedenis. Samen met haar man Pierre ontdekte ze de radioactieve elementen polonium en radium. De uitvinding zorgde voor een nieuwe wetenschap en de half-Franse half-Poolse kreeg er twee Nobelprijzen voor. Uiteindelijk werd haar passie haar dood en stierf ze aan leukemie, vrijwel zeker veroorzaakt door de radioactieve stralingen waar ze in haar leven aan blootgesteld was. Toch kan radioactiviteit ook nuttig zijn en is het bijvoorbeeld belangrijk bij onderzoek van weefsels in ons lichaam en bij de bestraling van kankercellen.

Chocolate chip cookies

Deze lekkernij ontdekte Ruth Wakefield per ongeluk in 1930. De voedingsdeskundige wou koekjes bakken en had geen smeltchocolade meer in huis, als alternatief gebruikte ze een reep chocolade en brak ze deze in stukjes in de hoop dat de stukjes zouden smelten. Dit was niet het geval en zo ontstond per toeval dit lekkere recept.

Verwarming op zonne-energie

De Hongaarse Maria Telkes is verantwoordelijk voor de uitvinding van het eerste huis met verwarming op zonne-energie. In 1925 verhuisde ze naar de VS, waar ze werkte voor het Solar Energy Research Project. In 1947 ontwikkelde ze samen met Eleanor Raymond het eerste huis met verwarming op zonne-energie. Zonnepanelen bestonden toen nog niet, dus ontwierpen ze een verwarmingssysteem dat op een andere manier energie uit de zon haalde. Ze gebruikten metalen platen en glas om warme lucht op te slaan door behulp van zout. Meer info vind je hier.

Brandtrap

De allereerste nooduitgang met een externe brandtrap werd bedacht door Anna Connely in 1897. De uitvinding bestond uit een ijzeren brug die mensen in geval van nood konden gebruiken om naar een naastgelegen gebouw te vluchten. In het begin van de twintigste eeuw dook haar model op in veel verplichte veiligheidsnormen voor gebouwen in de Verenigde Staten.

Bier

Last but not least: bier! De geschiedkundige Jane Payton beweert dat het eerste bier gebrouwen werd door Mesopotamische vrouwen. Hoewel er geen echte uitvinder op bier kan worden geplakt, blijkt dus toch uit geschiedkundig onderzoek dat het brouwen van het drankje heel lang een vrouwenstiel was. Proost!

Bedankt dames voor deze geweldige uitvindingen!