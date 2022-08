Tien originele bestemmingen voor jouw Indian summer

Het líjkt nu nog niet zo, maar we gaan tóch richting het einde van de zomer. Voor de één betekent het een opluchting dat de hitte weldra voorbij is, terwijl de andere nog niet helemaal klaar is om afscheid te nemen van de zon. Het najaar biedt voor beiden prachtige vakanties op heerlijke locaties, met amper toeristen én aan lage prijzen. Camperplatform Goboony zocht de tien origineelste bestemmingen uit die je nu al doen hunkeren naar de herfst.

1) National Park Peak District, Verenigd Koninkrijk (10-14°C)

Het Verenigd Koninkrijk is de trotse eigenaar van maar liefst 15 uitgestrekte nationale parken, die stuk voor stuk de moeite zijn. In het Peak District ontdek je Outlander-waardige vergezichten, kastelen en verdoken lodges. De goudbruine zee aan bomen herbergt een ongelofelijke variëteit aan paddenstoelen in oktober, dus plan zeker een geleide wandeling terwijl je de weidse countryside verkent. Wildplukken is hip, paddenstoelen plukken is hipper! Rondom de Dark Peak stuit je zelfs op oude vliegtuigwrakken tijdens je wandeltochten.

2) Centraal Massief, Frankrijk (11-23°C)

Centraal Massief, misschien wel het mooiste geheim van Frankrijk, schittert tussen midden september en eind oktober. Een wilde en ongerepte natuur, waar oude vulkanen het vergezicht bepalen. Water en vuur boetseerden eeuwenlang het landschap tot granieten massieven en vulkanen met kraters, bedekt met groen fluweel. Geen horden toeristen die je vakantie verstoren, in deze groene long waan je je alleen op de wereld.

3) Beieren, Duitsland (9-19°C)

Vergeet Beieren niet op jouw lijstje van najaarsbestemmingen te zetten. Niet voor de oktoberfeesten, maar wél voor de adembenemende meren. Beieren is officieus het ‘Lake District van Duitsland’. De bergmeren Königssee en Hintersee hebben kristalhelder water en zijn omringd door bergkammen die alle tinten tussen diepgroen en roestbruin aannemen. In de Chiemsee ontdek je je innerlijke Robinson Crusoe op één van de talrijke eilandjes. Aan de oevers van de Eibsee voelt Canada vlakbij.

4) Sevilla, Spanje (18-32°C)

Zongarantie, weinig toeristen én oogstfeesten over heel Andalusië. Naast de onbetwistbare charme van Sevilla en de uitgestrekte stranden, biedt het laagseizoen een rits aan gastronomische events. Markeer het derde weekend van oktober in je agenda als je graag van het goede leven geniet, want dan trek je van het ene culinaire festival naar het andere.

5) Piëmont, Italië (13-23°C)

Nog zo’n mustvisit-bestemming voor Bourgondiërs is Piëmont: minder druk dan broertjes Toscane of Ligurië en dichterbij dan Sicilië. Het najaar betekent ook een ode aan de meest favoriete schimmel van Italië: de truffel. Proef de Barolo’s van vorig jaar, steek de Ponte nel Cielo over of vier samen met de Italianen de Fiera del tartufo bianco vanaf oktober. Dat is een volledig feest gewijd aan witte truffels. Niet verwonderlijk dat de hellingen van Alba de bakermat zijn van de slow food-beweging.

6) Kotor, Montenegro (13-24°C)

Hoewel de bijnaam Parel van de Balkan eigenlijk doelt op Macedonië, verdient Montenegro ook die batch of honor . Het is moeilijk om niet instant verliefd te worden op dit mooie land: van de ommuurde binnensteden waar kronkelende straatjes en gezellige pleintjes samenkomen tot de afgelegen stranden waar kunstmatig geluid verboden is en alleen dagverse (zee)producten aangeboden worden voor de lunch. Extra pluspunt: in september en oktober kan je hier nog steeds genieten van een aangename 20-25°C

7) Porto en de Douro-vallei, Portugal (14-24°C)

Nog zo’n prachtige najaarsbestemming is Porto. Minder verzekerd van zon dan Sevilla, maar de vallei van de Douro maakt dat ruimschoots goed. De zon zit hier immers in de bladeren van de wijnranken verstopt. De Gouden Rivier heeft eind september tot begin november zijn naam niet gestolen. Dat machtige zicht van de wijngaarden zover als het oog reikt... dát is goud waard. Porto is bovendien één van de hipste steden in Portugal. Ook zo gefascineerd door Azujelos, de typische Portugese tegels? Het Banco de Materiais (de Materialenbank) voelt aan als een museum, maar is eigenlijk een bank. Woningeigenaars over heel Porto komen hier dat ene ontbrekende tegeltje zoeken om hun historische gevels te herstellen. Een must visit voor design-, illustratie- en renovatieliefhebbers.

8) Saksen, Duitsland (10°- 19°C)

Wandelliefhebbers, unite ! In het Duitse Saksen ontdek je zes heel verschillende regio’s, waar Saksisch Zwitserland er één van is. Het hoogstgelegen kasteel in Duitsland wacht er op jou: het impostante Königschei. Aan de rotsformatie Bastei vind je de meest gefotografeerde brug van de streek. De regio is goed gekend voor z’n fikse maar adembenemende (letterlijk en figuurlijk, afhankelijk van je conditie) wandelingen. De ochtendmist in oktober, die door de grillige pieken van het Elbezandsteengebergte slingert, maakt het plaatje helemaal compleet.

9) Epirus, Griekenland (15°C - 27°C)

Op zoek naar zon, strand en rust maar weinig zin in volgeboekte all-ins? Neem de camper en ontdek het Noordwesten van Griekenland. Hier wissel je luilekkere stranddagen in de regio rond Parga af met uitstapjes naar monumentale bergdorpjes rond Metsovo. In dit onontdekte gebied (voor toeristen dan), rij je quasi alleen rond. De hele regio Metsovo is een eco-bestemming, met dus veel gemoedelijke en groene campings.

10) Salgótarján, Slowakije (10°- 21°C)

De mooiste periode om Slowakije te bezoeken is mei, wanneer de fruitgaarden aan de rand van de weg in volle bloei staan, én de herfst. Tijdens de I ndian summer ontdek je een klein land in al zijn grootsheid. Kastelen, nationale parken, het Tatra-gebergte, een bruisende metropool op mensenmaat... en dat allemaal op een paar uur rijden van elkaar. Bezoek het Nationaal park Šomoška in Salgótarján. Je vindt er namelijk een uniek natuurfenomeen, de Stenen Waterval. Combineer met een uitstapje naar het plaatselijke kasteel voor een bijna buitenaardse ervaring.