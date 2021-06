Thuiswerken beu? Airbnb is op zoek naar twaalf kandidaten die een jaar lang op verschillende locaties willen wonen

Eerlijk is eerlijk, toen er meer dan een jaar geleden werd aangekondigd dat we voortaan van thuis uit moesten werken, waren we in eerste instantie best wel enthousiast. Gedaan met pendelen, gedaan met tijd verliezen tijdens ellenlange vergaderingen en gedaan met iedere ochtend onze beste kleren aantrekken. In joggingpak en ongedoucht zagen we de dingen rooskleurig in.