Thuiswerk heeft positieve invloed op slaappatroon van je baby

Sinds de pandemie zo’n anderhalf jaar geleden begon, zijn er heel wat dingen veranderd in ons leven. Gedurende een hele tijd zagen we veel minder mensen, we spendeerden meer tijd en geld aan de inrichting van ons huis en thuiswerk werd de norm. Hoewel daar nu stilaan maar zeker een einde aan komt, zal je baby daar niet blij mee zijn.