Tegen menstruatiepijn en voor een zachte huid: Dit is waarom de calendula-bloem een must-have is

Calendula is een onmisbare bondgenoot van onze gezondheid, vooral voor mensen met een gevoelige huid. Deze mooie bloem is rijk aan natuurlijke antioxidanten en barst van de ontstekingsremmende, herstellende en beschermende eigenschappen. We zetten alle voordelen voor je op een rijtje.

Calendula of goudsbloem is een plant met mooie gele tot oranje bloemen. Ze behoort tot de Asteraceae-familie. Ze wordt ook wel ‘bruid van de zon’ genoemd, omdat ze opent en sluit op het ritme van de zonnestand. Calendula Officinalis bloeit van april tot december in mediterrane gebieden en wordt al sinds de middeleeuwen gebruikt in alternatieve geneeskunde en cosmetica. Ze staat bekend om haar verzachtende, herstellende en ontstekingsremmende eigenschappen. In cosmetische samenstellingen tref je ze meestal aan in de vorm van een oliemaceraat.

Bondgenoot van de gevoelige huid

Calendula bevat meer dan 15 actieve bestanddelen en heeft tal van weldadige effecten. Ze voedt, hydrateert en beschermt de huid. Ze verzacht en kalmeert de droge of geïrriteerde huid. Deze actieve bestanddelen bevorderen ook de genezing en stimuleren de regeneratie van een verzwakte of beschadigde huid.

Bovendien bevat deze plant faradiol-esters, die haar ontstekingsremmende en anti-oedemateuze eigenschappen geven. Tot slot is calendula ook een krachtige antioxidant. Dankzij de concentratie aan flavonoïden beschermt de bloem tegen celdegeneratie en vertraagt ze de veroudering van de huid.

Al deze eigenschappen maken calendula een must in je huisapotheek. Je kan de bloem gebruiken om tal van kwaaltjes te behandelen: huidirritaties, droge huid, jeuk, kloofjes, lichte brandwonden, huidontsteking, insectenbeten...

Naast haar weldadige werking op de huid wordt calendula ook inwendig gebruikt als infusie, korrels of moedertinctuur. Ze staat bekend om de behandeling van brandend maagzuur, ontsteking van het mondslijmvlies of de keelholte, en het verlichten van menstruatiepijn.