TE KOOP. Deze prachtige villa gebruikte Picasso ooit nog als studio

De huizenmarkt is misschien wat gekalmeerd, maar makkelijk is het nog steeds niet om je droomwoning op de kop te tikken. Te duur, te lawaaiierig, te groot, te klein, te lelijk... Redenen genoeg waarom een woonst niet aan je verwachtingen voldoet. Wie een deftige (lees: enorme) spaarrekening op z’n naam kan staan, kan misschien z’n kans wagen aan de Franse kust. Daar staat namelijk een villa te koop die ooit nog dienst deed als Picasso’s studio.

La Vigie, zoals het optrekje heet, is gelegen op de Cap d’Antibes aan de Franse Middellandse Zeekust. De villa werd gebouwd in 1912 en was sinds de jaren 1920 in handen van de Amerikaanse businessman Frank Gould en zijn Franse vrouw Florence Lacaze. Op haar uitnodiging spendeerde Picasso er de zomer van 1924 en als we de geruchten mogen geloven, zou de kunstenaar zijn werken meteen op de muren van de woning hebben aangebracht.

Dure aankoop

Of dat al dan niet waar is, is aan de toekomstige eigenaar om te achterhalen. Daarvoor zal hij of zij wel wat behang van de muren moeten halen, maar een mens moet er iets voor over hebben om potentieel enkele meesterwerken bloot te leggen. Alsof dat nog niet genoeg is, beschikt de villa onder andere over zeven slaapkamers, zes badkamers, een zwembad, wijnkelder én een prachtig zicht op zee. Kostenplaatje: 27 miljoen euro. Slik. Toch geïnteresseerd? Dan vind je hier alle info die je nodig hebt!