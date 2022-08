Survivalgids voor een gepeperde schoolrekening

De uitpuilende winkelrekken vol flashy kaftpapier en pennenzakken kunnen maar één ding betekenen: het ‘back to school’-seizoen is aangebroken. Door de inflatie zullen het evenwel niet enkel de kinderen zijn die een pruilmondje opzetten. Warenhuizen waarschuwen namelijk dat schoolmateriaal dit jaar tot wel 20% duurder wordt. Dit is hoe je de schade op de eindrekening beperkt.

Een boekentas van Pokémon, kaftpapier vol gevaarlijke dino’s, fluostiften in pastelkleuren, gerasterde cursusblokken, ringmappen in drie formaten... Een ‘back to school’-winkelkarretje loopt razendsnel vol. Dit jaar kunnen die inkopen ouders extra zuur opbreken, want de inflatie spaart ook het schoolmateriaal niet. De toenemende vraag naar schoolgerei en de duurdere grondstoffen, energie en invoerkosten duwen het prijskaartje bovendien nog meer de hoogte in.

«De prijs van papier neemt het meest toe. Dat wil zeggen dat we bij boeken, schriftjes en cursusblokken de grootste stijgingen waarnemen, tot wel 20%. De prijs van het ander schoolmateriaal verhoogt met ongeveer 5%», klinkt het bij een woordvoerder van Carrefour België in La Dernière Heure. Ook Colruyt Group wijst er in Het Belang van Limburg op dat zowel hun eigen merken als de nationale merken duurder worden.

Wie deze weken schoolmateriaal inslaat, is dus maar beter voorbereid. Met deze zes adviezen kost de eerste schooldag je geen rib uit je lijf.

1. Maak je inventaris op

Voordat je in iets nieuws investeert, doe je er goed aan om eerst je lades uit te kuisen. Maak een inventaris op van wat je al in huis hebt. Gegarandeerd vind je spullen terug om de schooltas van je kind mee te vullen, waarvan je misschien niet wist dat je ze nog had. Zo kan je al vooraf enkele zaken schrappen van je boodschappenlijstje. Dit is misschien wel de belangrijkste tip, dus volg deze stap dan ook nauwkeurig op zodat je onnodige aankopen vermijdt.

2. Vergelijk

Bij deze is de jacht op koopjes officieel geopend! Supermarkten, speelgoedwinkels en online verkopers proberen elkaar af te troeven met scherpe kortingen en package deals. Het neemt wat tijd in, maar het loont daadwerkelijk de moeite om die te vergelijken. Lidl biedt bijvoorbeeld verschillende acties aan, met kortingen tot 40%. Carrefour pakt dan weer uit met voordeelpakketten aan een luttele 15 euro. Hou dus je ogen open en haal je rekenmachine erbij. Zo maak je echt het verschil op je kassaticket.

3. Shop tweedehands

Het taboe op tweedehands is stilaan volledig verdwenen. Het is de meest duurzame optie, en ook de goedkoopste. Er zijn twee manieren om spullen te recupereren. Allereerst kan je nagaan bij familie of vrienden of ze schoolmateriaal kwijt kunnen dat hun oudere kinderen niet meer nodig hebben. De kans is groot dat enkele van je kennissen bijvoorbeeld een rekenmachine hebben die stof ligt te vergaren. De tweede manier is tweedehandsshoppen in een Oxfam-winkel of Kringloopwinkel. Daar vind je zonder twijfel ringmappen en bureauorganisers aan één euro of minder. Ook websites zoals tweedehands.be en Vinted bieden soelaas. Een degelijke boekentas vind je er vaak aan minstens de helft van de verkoopprijs in reguliere winkels. En ze zijn nog eens uniek en stijlvol ook!

4. Kwaliteit boven kwantiteit

Let ook op met té goedkoop gerei. Het nadeel van kiezen voor materiaal aan aantrekkelijke prijzen, is dat het vaak niet lang meegaat. Een balpen kopen die al in oktober uitloopt, of een classeur waarvan de ringen al na enkele weken uit elkaar vallen, is op termijn niet noodzakelijk de voordeligste optie. Wanneer je tussen de winkelrekken loopt, maak je dus beter een afweging tussen kwaliteit en prijs, zeker als het om materiaal gaat dat je liefst langer dan tien maanden wil behouden.

5. Wees creatief

Dat kaftpapier met prinsessentekeningen duurder is dan simpel bruin papier, hoeven we jou niet meer te vertellen. Toch is het soms moeilijk om je kinderen zo’n vrolijke versiering te ontzeggen voor hun doffe schoolboeken. Een prentje van hun idool kan vaak een duwtje in de rug geven om toch dat verguisde wiskundeboek vast te pakken. Gelukkig kan je ook helemaal zelf motiverend schoolgerief maken, zonder dat je jouw maandloon erdoor moet jagen. Kies bijvoorbeeld voor goedkoop egaal papier (of zelfs een Metrokrant!) en ga aan de slag met schaar en lijm. Een afbeelding van een superheld print je in één handomdraai af of knip je zo uit de krant. Of je koopt één stickervel en kleeft Disney-figuurtjes op alle ringmappen, agenda’s en kaften. Door samen schoolmateriaal te knutselen boost je de creativiteit van je kind én bespaar je centen. Een win-win.

6. Laat je kind thuis

Voor kinderen is het dan misschien leuk om zich voor te bereiden op het nieuwe schooljaar door hun eigen schoolspullen uit te kiezen, voor ouders is het een pak minder fijn wanneer zij het geld ervoor moeten ophoesten. Ringmappen met glitters en schooltassen met hippe animatiefiguurtjes zien er prachtig uit, maar goedkoop zijn ze allerminst. Helaas is de kans klein dat je zoon of dochter eraan kan weerstaan. Vermijd discussies in de supermarkt en ga daarom alleen op pad. Dan kan je in alle rust zelf het evenwicht zoeken, bijvoorbeeld door voor te stellen dat jouw kind een pennenzak mag kiezen, maar dat jij de rest zelf afhandelt.