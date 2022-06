SUNKISSED. Slowby, de ideale partner als je ‘slow’ wil reizen

Droom je van een reis die je weg van je vertrouwde wereldje voert maar toch ook duurzaam is? ‘Slow travel’ weet steeds meer mensen te verleiden, al valt het niet altijd mee om zo’n reis te organiseren. Sinds maart kun je daarvoor terecht op Slowby, een gloednieuw Belgisch platform dat alles in handen neemt. Volop van je reis genieten, heerlijk ontspannen, mensen ontmoeten en de rijkdom van de natuur verkennen, het gaat allemaal samen.

Reizen is waardevol, maar niet op om het even welke manier. Steeds meer mensen proberen hun impact op de planeet zoveel mogelijk te beperken als ze op reis gaan, zonder daarom minder plezier te beleven. Het is de reden waarom ‘slow tourism’ elke dag meer en meer bijval krijgt. De aanhangers van die manier van reizen hebben er hun buik van vol om samen te hokken in drukke luchthavens en duizenden kilometers af te leggen naar toeristische pleisterplaatsen die zwart zien van het volk en geen greintje authenticiteit meer uitstralen. Die mensen zoeken het liever dichter bij huis, willen profiteren van wat de natuur te bieden heeft en proberen om meer respect op te brengen voor het milieu.

Reizen opnieuw uitgevonden

Het moet gezegd worden dat de pandemie hier ook haar rol in heeft gespeeld. COVID heeft ons gedwongen om onze reisgewoontes opnieuw uit te vinden. We hebben geleerd om te vertragen, op zoek te gaan naar de essentie, onze nabije omgeving te verkennen, de tijd te nemen en te genieten van een wandeling in een naburig bos en om lokale producten te ontdekken. Of gewoon om ons onderweg te laten verrassen door plekjes en ontmoetingen. Al die facetten vind je terug in ‘slow travel’.

De trend mag dan wel in volle opmars zijn, toch valt het niet altijd mee om zulke reizen in elkaar te boksen. Daar zijn Dries en Manon van het nieuwe platform Slowby zich heel goed van bewust. «We hebben al meerdere ‘slow’ reizen gemaakt, en die hebben ons duidelijk doen inzien hoe machtig en zinvol dit alternatief kan zijn», leggen ze uit op hun website www.slowby.travel. «Als je langzaam reist, begint je reis eigenlijk al vanaf het moment dat je het einde van je straat bereikt. Daar opent er zich voor je ogen al een nieuwe wereld vol mogelijkheden. ‘Slow travel’ is echter niet vanzelfsprekend. Er kruipen lange avonden in en je moet talloze internetsites bezoeken om een langzame reis te plannen.» Die vaststelling bracht hen ertoe om het platform Slowby te creëren. Hun doel: ‘slow travel’ toegankelijker maken voor iedereen.

Een online planningtool.

In zekere zin is Slowby ‘anti-booking’. Het platform zorgt voor de volledige planning: reisroute, accommodaties, uitrusting, combinatie van transportmiddelen en bezienswaardigheden. Alles verloopt echter duurzaam en ‘slow’. Met de trein, te voet of per fiets, op Slowby vind je reizen die je op weg sturen naar de verborgen parels in België.

Eind maart lanceerde Slowby zijn eerste ‘secret trips’: reizen voor twee tot zeven personen per fiets of te voet om de mooie plekjes van ons lage land (opnieuw) te ontdekken. «Onze tocht liep voornamelijk door natuurgebieden en bossen», beschrijven Elke en Ruben met veel enthousiasme. Ze trokken drie dagen lang door Vlaanderen en Wallonië. «We kwamen onderweg voorbij mooie wandelpaden, rivieren, meren… Maar we doorkruisten ook grotere steden, waar we allerlei sympathieke plekjes vonden om iets te drinken of een hapje te eten. Het was de perfecte combinatie!»

Praktisch gezien hoef je enkel aan Slowby te melden waar je precies zin in hebt (hoe lang, hoe ver, wat voor ervaringen,…). Zij ontfermen zich vervolgens in detail over de voorbereiding van de reis en de routes. Wat het verblijf betreft, breng je de nacht door in een van de tuinen van ‘Welcome to My Garden’. Deze ‘grote zus’ van Slowby brengt slow travellers in contact met lokale bewoners die hun tuinen beschikbaar stellen om een tentje in op te slaan. De reisroute wordt pas drie dagen voor vertrek onthuld, met vertrek aan het dichtstbijzijnde station. Vandaar beginnen het avontuur en de ontdekkingen.

Ook met de kinderen

De ‘secret trips’ zijn toegankelijk voor jong en oud. «Onze reis was een heerlijke ervaring», vertellen Isabelle en Matthieu, die met hun drie jonge kinderen op bakfietsen vertrokken. «We gebruikten onze bakfietsen al voor onze dagelijkse verplaatsingen met de kinderen. Maar eigenhandig een langzame reis organiseren vonden we toch te ingewikkeld. Als we alles zelf hadden moeten plannen, dan zou ons dat veel tijd gekost hebben. Het had de hele reis bovendien een pak minder verrassend gemaakt. Nu deden we met ons vijven de hele tijd ontdekkingen en keken vaak verwonderd op.» Voor zo’n ‘secret trip’ moet je 35 euro per dag en per volwassene rekenen. Kinderen betalen elk 15 euro per dag.

Het platform Slowby bestaat nog maar sinds maart en staat dus nog in zijn kinderschoenen. Binnenkort maakt het team niet alleen nieuwe bestemmingen en reizen bekend, maar ook nieuwe planningtools.

Alle info: www.slowby.trave l