SUMMER. Foodfestivals om je buikje rond te eten

Het laatste weekend van juni staat Oudergem helemaal in het teken van streetfood. Het Brussels Food Festival verzamelt een twintigtal eetstandjes en foodtrucks, geselecteerd op basis van kwaliteit en originaliteit. Je ontdekt er lokale en internationale gerechten aan zachte prijsjes (< 10 euro), maar ook een bio- en artisanale bar, een markt met ethisch verantwoorde en artisanale producten en workshops en animaties rond voeding. Het Brussels Food Festival is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Reizend festival

Het concept van HAP is op zijn minst gezegd origineel te noemen: een reizend culinair festival. De hele zomer rijden de HAP-foodtrucks kriskras door Vlaanderen, van Oostende tot Hasselt via Ieper, Ninove en Mechelen. Een weekend lang toveren ze de stadsparken om in een gigantisch openluchtrestaurant. Muzikanten, straattheater, kinderanimatie... Alle ingrediënten voor een heerlijke dag in een gezellige en ontspannen ambiance.

Vanaf 2 juli in heel Vlaanderen

Kunst en gastronomie

Het idee achter FADA (Food and Drink Art) in Luik is lekker eten en cultuur combineren tijdens een streetfoodfestival met een artistiek programma. Foodtrucks, ambachtslieden en straatartiesten zijn deze zomer de smaakmakers in de Vurige Stede.

Van 15 tot 21 juli — Parc d’Avroy

Van 12 tot 15 augustus — Kasteel van Waroux

Gastronomisch Wallonië

Foto Unsplash

In september 2021 is Bergen de place to be voor alle foodies en fijnproevers. De vzw Mangeons Wallon en de Michelingids slaan dan de handen in elkaar voor de allereerste editie van Festifood: een exclusief evenement dat lokale chefs, ambachtslui en producenten in de kijker zet. De chefs van twintig Waalse restaurants die in de Michelingids staan, brengen twintig pop-uprestaurants tot leven en zorgen drie dagen lang voor verrukkelijke live cooking. Het festival gaat door in de openlucht en er is ook een grote foodmarkt met de beste lokale producten.

Van 10 tot 12 september op verschillende locaties in Bergen

100% vegan

Het Vegan Street Festival keert op 18 september terug naar de hoofdstad voor een nieuwe editie. Of je nu veganist bent of niet, het is de perfecte gelegenheid om nieuwe gerechten te ontdekken. Op het menu: heerlijk vegan streetfood, een markt met duurzame en cruelty-free producten, koele drankjes en goede muziek.

Zaterdag 18 september — Vismarkt, Brussel