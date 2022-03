Studie neemt straffe stelling in: overspel zou in je genen zitten

Overspel, we krijgen er allemaal vroeg of laat mee te maken. Rechtstreeks (als in: je partner bedriegt je met iemand anders) of onrechtstreeks (je beste vriendin komt haar gebroken hart luchten bij jou op de bank). En keer op keer hebben we geen goed woord over voor de overspelige in kwestie. Maar wat nu als overspel in je genen zit?