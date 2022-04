STUDIE. Honden die vegan dieet volgen moeten minder vaak naar de dierenarts

Het clichébeeld van een hond is dat van een viervoeter met een stuk rundsvlees tot op het bot leeggegeten – of dat van Lady en de Vagebond met een goedgevuld bord met spaghetti met gehaktballen. Om maar te zeggen: honden worden doorgaans gezien als echte vleeseters. Maar volgens een studie in het vaktijdschrift Plos One zouden honden met een plantaardig dieet net minder gezondheidsproblemen hebben. Zo zouden ze minder vaak ziek zijn of regelmatig naar de dierenarts moeten gaan.

De studie, die gefinancierd werd door de plantaardige belangengroep ProVeg, onderzocht 2.536 honden over de tijdspanne van een jaar. De helft van die groep at het normale omnivoor dieet met vlees, granen en wat groentes. Een derde at rauw vlees, en 13% at enkel planten en granen. Wat bleek? De helft van de honden op een omnivoor dieet had medicatie nodig die niet tot het routineuze aanbod hoorde, terwijl dat voor de veganistische honden slechts om een derde ging.

Slechts 13% van de veganistische honden had gezondheidsproblemen, terwijl dat bij de omnivoor honden om 49% gaat en bij de honden op een dieet van rauw vlees 43%. Van de honden met een plantaardig dieet moest slechts 9% van de honden vier of meer keer naar de dierenarts. Bij honden met een omnivoor dieet kwam dat op 17%, bijna het dubbele. Honden met een puur rauw vlees dieet kwamen er wel het best vanaf: daar ging het om slechts 8% van de honden die meer dan vier keer naar de dierenarts moest.

Veiligste keuze

Hoofdonderzoeker Andrew Knight van de University of Winchester zegt in een statement dat «de gezondste en minst gevaarlijke voedingskeuze voor honden een rijk veganistisch dieet is.» Knight erkent dat honden die rauw vlees eten er soms beter uitkomen, maar waarschuwt ook dat studies al aantoonden dat de kans groter is dat rauw vlees besmet is met schadelijke ziekteverwekkers in vergelijking met de veganistische opties. Daarnaast vermoedt hij ook dat vooral honden met een omnivoor dieet aan obesitas lijden, een ziekte die ook voor honden erg schadelijk is.

Bovendien zouden volgens sommige studies honden veganistisch voer even lekker vinden als vlees. In België kwam onlangs ook al de eerste veganistische hondenbrokjes op de markt. Het blijft wel belangrijk dat als je honden op een veganistisch dieet zet dat je in het oog houdt dat ze nog steeds alle nodige voedingsstoffen binnenkrijgen via vleesvervangers.