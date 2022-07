Studie: hebben influencers meer invloed dan specialisten?

Denk eens terug aan de laatste verandering in je trainingsroutine of aan de laatste financiële trend die je wel interessant vond. Heb je hierover een arts, trainer of adviseur geraadpleegd of kwam het idee zomaar in je op? Of raakte je misschien geïnspireerd door een influencer? In een nieuwe studie van Sortlist werd nagegaan wat de kracht van influencers is op de beslissingen van mensen.

Sortlist bedervroeg 1.000 socialmediagebruikers die influencers volgen die tips en tricks geven over gezondheid en financiën. Het doel was inzicht te krijgen in de kracht van influencers en influencer marketing op de beslissingen van gebruikers in vergelijking met de invloed van financiële en gezondheidsdeskundigen. Heb jij meer vertrouwen in de influencer dan in je donkter of de bank? Dit zijn de resultaten voor België:

- 1 op de 5 gebruikers vertrouwt influencers meer dan zijn artsen en financieel adviseurs.

- 36,4% van de Belgische respondenten zegt dat influencers hen hebben geholpen met hun financiële investeringen; 40% vindt echter dat specialisten betrouwbaarder zijn.

- Als het om financiën gaat, zegt 45,5% van de Belgen dat zij de informatie van de influencer controleren. Voor gezondheid en fitness onderzoekt slechts 33,3% wat de influencer zegt.

- De kostprijs en de moeite om een afspraak te maken, zijn de twee grootste struikelblokken die mensen ervan weerhouden contact op te nemen met een specialist.

- In België, zowel in de gezondheidszorg als in de financiële wereld, blijft betrouwbaarheid het verschil uitmaken tussen een specialist en een influencer. In Europa wordt transparantie als grote verschil aangegeven.

- Ondanks hun invloed staan influencers nog steeds op de laatste plaats wanneer gebruikers wordt gevraagd wie zij het meest zouden vertrouwen. Specialisten komen eerst.