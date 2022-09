STUDIE. 10.000 stappen zetten per dag is gezond, maar de manier waarop is even belangrijk

Een nieuwe internationale studie bevestigt nog maar eens dat wandelen gezond is, maar brengt ook nuance aan. Niet alleen hoeveel je wandelt, is van belang, klinkt het. Hoe snel je wandelt, is net zo belangrijk, of zelfs belangrijker. De studie werd gepubliceerd in het vaktijdschrift Jama Internal Medicine en Jama Neurology.

Sinds duidelijk is geworden hoe gezond een dagelijkse wandeling is, houden we massaal onze stappen bij, al dan niet met een blits sporthorloge. Als we de tienduizend bereikt hebben, was het een goede dag, beslissen we dan. Die tienduizend stappen worden tenslotte in verband gebracht met een verlaagd risico op dementie, hart- en vaatziekten, kanker en een vroege dood. Dagelijks wandelen brengt je dus telkens een stapje dichter bij een goede gezondheid.

Het kan altijd beter

Alleen is 10.000 stappen volgens een nieuw onderzoek niet genoeg. De studie gebruikte de data van 78.500 volwassenen tussen de 40 en 79 jaar uit de UK Biobank, over een periode van zeven jaar. De deelnemers droegen een accelerometer waarmee de fysieke activiteit gemeten werd, voor minstens drie van de zeven weekdagen, zowel in het weekend, als ‘s nachts. Daardoor waren de onderzoekers in staat om aan te tonen dat niet alleen 10.000 stappen daadwerkelijk een uitstekende hoeveelheid stappen zijn, maar ook dat sneller stappen ook extra voordelen brengt. Dat zegt coauteur Dr. Matthew Ahmadi, van de University of Sydney.

Dementie

Concreet zou met iedere 2.000 stappen de kans op een vroegtijdige dood met 8 tot 11% afnemen. Gelijkaardige verbanden werden gelegd met hart- en vaatziektes, evenals kanker. Hoe meer je stapt, hoe lager het risico op dementie, klinkt het verder nog in de studie. 9.800 stappen waren daartoe optimaal: dat zorgde voor 50% minder kans op dementie. Al vanaf 3.800 stappen per dag verlaagde het risico met 25%.

Maar bovenop die voordelen van de tienduizend stappen, zorgde sneller stappen voor een extra positief resultaat op vlak van een verlaagd risico op hartziektes, kanker, dementie en een vroege dood. Tijd om een versnelling hoger te schakelen, dus!

De wetenschappers benadrukken wel dat er nog meer onderzoek nodig is.