Is squirten hetzelfde als urineren? Nieuwe Japanse studie brengt raad

Als het op seks aankomt, spreken weinig termen zo tot de verbeelding als squirten. Naar schatting 5 % van de vrouwen zou ertoe in staat zijn, dus slechts weinigen onder ons komen er ooit mee in aanraking. In de pornowereld lijkt squirten echter de regel te zijn en spuit de «passie» maar al te vaak van het scherm. Eén vraag komt in het echte leven steevast terug: is squirt-vocht hetzelfde als urine of niet?

Een vraag die in het verleden al heel wat opschudding veroorzaakte en die ook al menigmaal onderzocht werd. Een onderzoek van het Parijse Hopital Privé de Parly 2 toonde in het verleden al aan dat er bij squirtende vrouwen effectief urine vrijkomt uit de blaas en een Japans onderzoek gaat nu nog een stapje verder.

Urine of niet?

Onderzoeker Miyabi Inoue en haar team brachten bij vijf vrouwen, die alle vijf konden squirten, een blauwe vloeistof in in de blaas. Waar squirt-vloeistof normaal gezien kleurloos is, was die ditmaal bij de vijf vrouwen blauw. Dat bewijst dus dat de vloeistof grotendeels uit de blaas afkomstig was. In vier van de vijf gevallen werd er ook Prostaat Specifiek Antigeen gevonden in de vloeistof - een stof die ook in sperma zit en die bij vrouwen afkomstig is uit de vrouwelijke prostaat, enkele kleine klieren die zich naast de urinebuis bevinden. Toch wijst de Zweedse onderzoekster Jessica Påfs erop dat de samenstelling van squirt-vloeistof niet volledig overeenkomt met die van urine en dat verder onderzoek naar de kwestie dus meer licht moet werpen op de zaken.