Speelgoed zonder batterijen cadeau gekregen? Deliveroo levert batterijen met kerst

Binnenkort haasten kinderen zich op kerstdag naar beneden om hun langverwachte pakje open te scheuren. Maar er is één, vaak over het hoofd geziene, speelgoedlabel dat de feestvreugde kan temperen: ‘Batterijen niet inbegrepen’. Laat dat de pret nu niet bederven, want deze kerst kan je batterijen bestellen via Deliveroo. Op zondag 25 december kan je op Deliveroo.be terecht voor last-minute aan huis leveringen van een voorraad batterijen en dit in samenwerking met Panasonic.