SOS WESPEN. Wat doe je bij wespensteek? En wanneer moet je naar de spoed?

Het droge voorjaar en de warme zomer zorgen voor een topjaar voor de wesp, aldus Natuurpunt. Dat kan voor overlast aan tafel zorgen, maar hoeft geen ramp te zijn. Bovendien fungeren wespen als een soort natuurlijke opruimdienst. Een nest van 6.000 wespen kan zo in één week een half miljoen vliegen en zo’n 130.000 muggen vangen. Daarnaast eten ze kadavers van kleine zoogdieren, amfibieën en vogels die ze in kleine stukjes voederen aan de larven. Al maakt dat hen natuurlijk nog geen welkome gast aan de eettafel.

Stap 1: Vermijd de wesp

Wespen houden niet van alle geurtjes. Volgens Natuurpunt zijn er verschillen etherische oliën waarmee je wespen kunt wegjagen. Sommige oliën zorgden zelfs voor een afname van het aantal wespen met 70%.

1. Deze oliën hadden een sterk effect (afname met meer dan 70%): citroengras, kruidnagel, geranium, rozemarijn, cananga odorata, aarmunt/groene munt, bergthee, lavendel, echte salie, anijsplant, venkel.

2. Deze oliën hadden effect (tussen 50% en 70% afname): citronella, pepermunt, polei, tijm en echte kamille.

Let wel: oliën in geconcentreerede of onverdunde vorm kunnen voor huidirritaties zorgen. Wees dus erg voorzichtig. Gebruik aardewerk of glas in plaats dan plastic flesjes: plastic gaat lekken.

Stap 2: Vermijd de steek

Komen de wespen toch loeren? Dit kan je doen:

1. Blijf rustig. Wespen zien snelle bewegingen beter en zullen zich aangevallen voelen als je ernaar slaat. Als je kalm blijft, druipt de wesp gewoonlijk zelf af.

2. Ga niet roepen. Een wesp kan zo in de keel vliegen. Een wespensteek in de keel kan wel gevaarlijk zijn.

3. Dek je drankjes af. Wespen slurpen extra graag van drank met suiker (zoals alcohol en frisdrank).

4. Draag geen parfum of felle kleuren. Daar kunnen wespen agressief van worden.

5. Let op als je een wesp doodt. Wespen leven in kolonies en verdedigen hun medewespen.

Toch gebeten? Dit kan je doen

1. Schuif de angel eruit met een plat voorwerp als de angel er nog in zit. Gebruik geen pincet: dan duw je het gif er nog meer in.

2. Gebruik warm water of haardroger om het gif te neutraliseren.

3. Leg daarna ijs op de zwelling: niet rechtsreeks, maar met een handdoek errond.

4. Ook hier komt etherische olie van pas: lavendel verzacht de pijn.

Wanneer 112 bellen?

- Als je gestoken werd in de neus, keel, mond of tong.

- Als je je benauwd begint te voelen of ademhalingsproblemen krijgt.

- Bij allergische reacties: extreme zwelling, extreme roodheid over hele lichaam of jeuk over hele lichaam.