Meer dan de helft van de Belgische katten of honden kampen met overgewicht, al valt het de meeste baasjes niet op. «En eens het opvalt, is het overgewicht vaak al gevorderd», zegt professor Myriam Hesta (UGent). «Sommige huisdieren wegen dubbel zoveel als hun ideaal gewicht.» Net zoals bij mensen houdt overgewicht bij honden en katten een ernstig gezondheidsrisico in.

Tot 60% van de Belgische honden en katten lijden aan overgewicht, waarvan een aanzienlijk deel ook obesitas heeft. Dit vormt een groot probleem aangezien de ziekte gepaard gaat met een continue lage graad van ontsteking waardoor onze huisdieren veel sneller last krijgen van andere ziektes.

Boosdoeners Uiteraard is onaangepaste, vaak calorierijke voeding een belangrijke oorzaak van zwaarlijvigheid, maar er zijn nog andere aspecten: Een verkeerde manier van voeden of te weinig beweging spelen een grote rol in overgewicht.

Niet beïnvloedbare risicofactoren zijn onder meer het ras - labradors, beagles en Britse kortharen hebben bijvoorbeeld meer aanleg dan windhonden of oosterse katten - maar ook sterilisatie of castratie. Hoewel die ingreep de energiebehoefte met 30% verlaagt, geven baasjes daarna vaak evenveel eten.

Het belang van preventie en ideale gewicht Voor de algemene gezondheid van je hond of kat is het dus uitermate belangrijk dat ze een gezond gewicht hebben. Dit ideale gewicht is erg afhankelijk van verschillende elementen zoals het ras, het geslacht, de leeftijd etc. Het wordt uitgedrukt met een body condition score (BCS), die gaat van 1 tot 9. Een score van 4 en 5 is een normaal gewicht; elk puntje meer gaat gepaard met 10 à 15% extra lichaamsgewicht.