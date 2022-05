Snoozen is goed voor je sociale leven, aldus een enquête onder snoozers

Weinig gewoontes die zo gestigmatiseerd worden als snoozen. Verderslapen na je wekker is voor luieriken, ambitieloze slonzen of anti-fitspo-snurkers, klinkt het in de kritische volksmond. Toch zou volgens een nieuwe enquête maar liefst een op de vier Amerikanen geregeld op de snoozeknop klikken. En daar hebben ze een goede reden voor: het verbetert volgens hen hun relatie met hun geliefden en collega’s.

OnePoll voerde de enquête uit onder 2.000 Amerikaanse volwassenen en Talker.News deelde de resultaten voor het eerst. 16% van de ondervraagden beweren heilige boontjes te zijn die nooit snoozen, terwijl 24% van de ondervraagden zich identificeert als een snoozer. Het gaat om een tot vier keer klikken op de snoozeknop per dag. De reden daarvoor verschilt echter onderling: zes op de tien zegt dat ze op die manier de relatie met hun partner versterken, terwijl maar liefst 71% zegt dat slaap hun «sociale gezondheid» rechtsreeks beïnvloedt.

Veel voor over

De ondervraagden waren bovendien overduidelijk grote fan van slaap en hebben er wel wat voor over om meer te slapen. Zo zou 29% hun ontbijt willen overslaan in ruil voor meer slaap, terwijl een andere 29% zijn douche zou skippen en 27% een tandenpoetsbeurt.

In een meer hypothetisch scenario waarbij ze extreme maatregelen zouden kunnen nemen in ruil voor meer slaap, zou drie op de tien ondervraagden nooit meer met een lepel of mes eten als dat zou betekenen dat ze een uur langer zouden kunnen slapen. Ook te ruilen voor een uur meer slaap: geen streamingdiensten meer (30%), een week lang oncomfortabele schoenen dragen (29%), iedere dag hetzelfde eten (28%), nooit nog naar een concert of sportwedstrijd gaan (28%) of een maand lang op de grond slapen (24%).

Of je zou ook gewoon kunnen inzetten op meer slaaphygiëne en je gsm tijdig uitzetten, zorgen dat je kamer goed verlucht is en op tijd je bed in kruipen om meer en beter te slapen. Maar de oncomfortabele schoenen klinken ook plezant, natuurlijk.