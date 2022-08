Slaap jij steevast als een roosje? Dan zou je minder risico lopen op een beroerte

De studie is afkomstig van het Inserm, ofwel ‘Institut national de la santé et de la recherche médicale’. De onderzoekers definieerden goede slaap als zeven à acht uur slapen, met weinig gewoel. Vervolgens onderzochten ze tien jaar lang de slaapkwaliteit en – kwantiteit bij meer dan 7.000 mensen met een gezond hart tussen de 50 en 75 jaar oud.

Vijf punten

Die groep werd fysiek onderzocht, maar ook ondervraagd over hun slaapgewoontes en medische geschiedenis. Ze moesten aangeven hoe lang ze sliepen, of ze een ochtendpersoon waren en of ze last hadden van insomnia, slaapapneu of vermoeidheid tijdens de dag. Voor elk van die factoren kregen ze een punt. Wie zeven à acht uur per nacht sliep, een ochtendpersoon was, en geen last had van insomnia, slaapapneu of vermoeidheid overdag kreeg vijf punten en had een goede slaap. Iemand sliep slecht als ze slechts nul of een punt scoorden.

Bijna niemand slaapt goed

Wat bleek? Wie goed sliep, had 75% minder kans om een beroerte te krijgen in vergelijking met wie slecht sliep. Helaas had slechts 10% van de deelnemers een perfecte slaapscore en sliep maar liefst acht procent ‘slecht’. Hoe hoger de score, hoe minder kans op een hart- en vaatziekte of beroerte. Mocht iedereen een goede slaap hebben, zeggen de onderzoekers, zou het aantal hart- en vaatziektes en beroertes met 72% terugvallen.

«Het belang van goede slaapkwaliteit- en kwantiteit zou al van jongs af aan aangeleerd moeten worden, zodat iedereen gezonde slaappatronen aanleert», schrijven de onderzoekers. «Minder nachtgeluid en weinig stress op het werk zou kunnen helpen om de slaapkwaliteit te verbeteren.»