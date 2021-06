Singles lijden massaal aan FODA. Wat is het precies en hoe los je het op?

Vind je het spannend om post-lockdown te daten? Ben je al die goede openingszinnen vergeten? Je bent niet alleen. Heel wat singles hebben last van FODA: fear of dating again. Zo wordt je date toch een succes.

FODA staat voor «fear of dating again» oftewel bang zijn om terug te gaan daten. Heel wat singles hebben er last van nu de lockdownmaatregelen versoepelen. Zo’n eerste date was altijd al een spannend gebeuren, maar nu we maandenlang niet meer hebben geoefend, zijn onze sociale vaardigheden niet meer on point. Geef je een hand of een zoen als je elkaar voor het eerst ziet? Of stoot je best (coronaproof) je ellebogen tegen elkaar? Waar praat je over? Het zijn allemaal zaken die we opnieuw moeten ontdekken.

Zo overkom je FODA Gelukkig is het voor iedereen even spannend: wees er dus gewoon eerlijk over. Daarmee is het ijs meteen gebroken. «Eigenlijk vind ik het best ongemakkelijk om weer te daten» of «Vind je het ook zo spannend om elkaar na al die maanden eens face-to-face te ontmoeten?» zijn meteen goede openingsvragen. Bereid dus enkele sterke onderwerpen voor en stel genoeg opvolgvragen. Mensen die nerveus zijn, praten soms alleen maar over zichzelf. Neem dus genoeg tijd om naar de antwoorden van je gesprekspartner te luisteren en reageer daar dan op met een oprechte interesse.