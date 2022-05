SHOPPEN MAAR. Aantal bezoekers in Nieuwstraat piekt opnieuw na COVID-19

Door de pandemie en de bijhorende afwezigheid van toeristen en pendelaars werd het commerciële netwerk in het stadscentrum bijzonder hard getroffen. Ondertussen heeft het normale leven zich hervat. en hebben heel wat bezoekers hun pre-corona winkelgewoonten teruggevonden.

Absolute piek

Op zaterdag 30 april passeerden meer dan 70.000 voetgangers door het stadscentrum van Brussel, een absolute piek. Een cijfer dat zelfs hoger ligt dan het gemiddeld aantal bezoekers in januari 2020, een maand die standaard bijzonder druk is dankzij de solden. De week nadien gingen de cijfers opnieuw de hoogte in met meer dan 67.000 bezoekers op zaterdag 7 mei.

«Het aantal bezoekers aan de Nieuwstraat is een goede indicator voor de algemene gezondheid van het stadscentrum», verklaart Isabelle Grippa, CEO van hub.brussels. «Het feit dat deze winkelstraat opnieuw aan de top staat, ook al zijn de toeristenaantallen nog niet opnieuw op hun hoogtepunt, is een goed voorteken voor de detailhandel en de horeca van het stadscentrum in zijn geheel.»

De meting van de voetgangersstroom in Brussel wijst duidelijk op een toename van het aantal voetgangers tijdens de laatste drie maanden. De nieuwste cijfers zijn minstens even hoog als die van voor de pandemie.

«Deze cijfers zijn bijzonder bemoedigend. Het is een aanwijzing dat het stadscentrum na twee verschrikkelijke COVID-jaren zijn commerciële aantrekkingskracht heeft behouden. Het doet mij deugd dat deze tendens snel invloed zal uitoefenen op het hele economische netwerk van het stadscentrum, en met name op de horeca», aldus Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie.