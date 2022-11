Shop je niet blut op Black Friday

Wat deze Black Friday anders maakt dan anders, zijn de hoge prijzen. Zelfs inclusief kortingen zullen die gevoelig hoger liggen. «Door de inflatie zijn de prijzen van bijna elk artikel gestegen», zegt Ian Brian, oprichter en CEO van publishing bedrijf Financefied, aan Metro World News. «Consumenten zullen dus meer moeten betalen. Aangezien de inflatie de koopkracht van mensen vermindert, zullen de meesten de kosten voelen, zelfs als ze met korting kopen.»

Daarom is het belangrijk om je huiswerk te maken voordat je vandaag je portefeuille opentrekt: ken je budget, vergelijk prijzen, stel vragen en lees altijd recensies voordat je iets koopt. Controleer bijvoorbeeld de klantenbeoordelingen als je bij Amazon koopt. Het is ook aan te raden de productspecificaties goed door te nemen en de beschrijving van het artikel te lezen. Hoe meer je weet over het product, hoe meer geld je kunt besparen op Black Friday.

● Tijdens het online winkelen surf je best in privé- of incognitomodus om de beste deals aangeboden te krijgen. «Grote retailers gebruiken cookies om je winkelgedrag en interesses te monitoren», aldus Ricardo Pina van de personal finance-blog The Modest Wallet. «Je browser in de privémodus gebruiken kan voorkomen dat retailers je deals op maat aanbieden, die niet noodzakelijk de laagste prijs hebben.»

● Maak lijstjes zodat je niets vergeet en impulsaankopen beperkt. Stel een verlanglijst op met ‘must-haves’ voor de feestdagen en eentje met ‘nice-to-haves’: dingen die je bijvoorbeeld volgend jaar op verjaardagen en feestdagen cadeau zou kunnen geven.

● Stel een budget en een cadeauplan op. Maak een lijst met ideeën voor elke ontvanger en een budget per persoon. Er bestaan applicaties, zoals bijvoorbeeld Christmas Gift List, waarmee je een overzichtelijke cadeaulijst kan opstellen en je je uitgaven kan bijhouden. Meld je aan voor de nieuwsbrief van je favoriete winkels, zodat je op de hoogte blijft van deals.

● Wacht nog even met het kopen van cadeaubonnen. In december bieden veel winkels en restaurants promo’s aan, zoals een extra cadeaukaart van 20 euro als je 100 euro uitgeeft aan cadeaukaarten. Je kan die bonuskaart dan wegschenken als cadeau of gewoon zelf gebruiken.

Niet al goud wat blinkt

Als je vandaag de winkelstraten induikt, bereid je je maar beter voor op een mensenmassa. Door de opheffing van de coronaregels zullen er immers meer shoppers op pad zijn dan de voorbije jaren.

Waar je ook best voor uitkijkt, is misleiding. Het is immers niet al goud wat blinkt op Black Friday. Niet alle verbluffende kortingen zijn zuiver op de graat. Soms zijn kortingen vals: eerst worden de prijzen fors opgetrokken, om ze vervolgens kunstmatig te laten dalen om het op een geweldig koopje te doen lijken. Hoewel dit nadrukkelijk verboden is in de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, blijft het fenomeen her en der opduiken. Koop daarom niet te impulsief en bekijk even of de korting wordt gegeven op de oorspronkelijke prijs.

Soms kleven winkels een tweede etiket bovenop het eerste. Aarzel niet om dat tweede etiket weg te nemen en te kijken welke prijs zich daaronder verschuilt. Veel consumenten hebben op die manier al valse promoties aan het licht gebracht. De prijs op het tweede etiket is immers soms hoger dan op het eerste. In dat geval kan je eisen dat de verkoper de korting berekent op het lagere tarief.

«Verkopers moeten bij kortingen verwijzen naar een referentieprijs, de prijs toegepast gedurende een normale periode voorafgaand aan de prijsvermindering. Die periode moet voldoende lang zijn om fictieve prijsverminderingen te vermijden», aldus Test Aankoop. Een grote korting geven op een product dat net in prijs werd verhoogd, is simpelweg consumentenbedrog en komt meer voor dan je zou denken. Wie onraad ruikt, kan aangifte doen via meldpunt.belgie.be. Zo kan de overheid malafide spelers gericht controleren.

Rate My Deal

Om te checken of een schijnbaar spectaculaire deal wel eerlijk en legitiem is, kan je op de website van Test Aankoop, www.test-aankoop.be, de tool Rate My Deal gebruiken. Test Aankoop heeft een breed scala aan producten getest en ging na of bepaalde promoties of prijsverlagingen voor die producten de moeite waard zijn. Zo scoor je de beste, eerlijke deals.

Het blijft tot slot ook uitkijken voor cybercriminelen. Die zijn in deze periode nog actiever, zegt Safonweb.be, het overheidsplatform voor waarschuwingen rond cybersecurity. Elk jaar doen er rond deze periode en tijdens de feestdagen in het algemeen veel phishingberichten de ronde. «Cybercriminelen proberen je onder druk te zetten om snel te handelen zodat je niet de tijd neemt om valse berichten te ontmaskeren. Wees dan extra op je hoede», adviseert Safeonweb.be. Wie een verdacht bericht opmerkt, kan het doorsturen naar verdacht@safeonweb.be. De links kunnen dan worden geblokkeerd.