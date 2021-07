Is seks voor het sporten nu echt zo slecht?

Geen seks voor de wedstrijd. Het is een gezegde zo oud als (amateur) sport en heel wat sportievelingen zweren erbij. Met de Olympische Spelen in aantocht kwam het onderwerp opnieuw in de belangstelling te staan. De ‘anti-seks’ bedden haalden wereldwijd zelfs de krantenkoppen.

De bedden van de Olympiërs zijn namelijk gemaakt van karton, wat het gerucht deed ontstaan dat de organisatie zo seksuele interactie wilde vermijden. De bedden zouden namelijk niet bestand zijn tegen het gewicht, noch de bruuske bewegingen. De organisatie heeft intussen echter laten weten dat de bedden wel degelijk tegen een ‘stootje’ kunnen en dat het materiaal is gekozen omwille van de duurzaamheid. Desondanks bracht dit een eeuwenoude vraag weer naar voren: is seks voor het sporten nu wel of niet slecht voor de prestaties?

Testosteron

Volgens performance coach Arj Thiruchelvam is seks voor het sporten niet noodzakelijk slecht. «Zolang er verschillende uren verstrijken tussen de seksuele interactie en de wedstrijd, is er volgens de meeste studies geen negatieve impact», vertelt Thiruchelvam aan Metro UK. «Als de atleet gelukkig is en genoeg tijd heeft om opnieuw te focussen, beïnvloedt seks de prestaties niet. Seks kan er zelfs voor zorgen dat ze minder nerveus aan de wedstrijd beginnen.» Sekstherapeute Tatyana Dyachenko gaat zelfs nog een stapje verder. Seks zorgt er volgens haar voor dat we meer testosteron aanmaken, wat dan weer voor betere sportresultaten zorgt. En bij vrouwen in het bijzonder kan seks spierpijn na het trainen vermijden.

Of je als sporter dus wel of geen seks wil voor een wedstrijd, hangt helemaal van je eigen voorkeuren af.