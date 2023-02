Seks met een ex of met de baas: hierover fantaseren vrouwen het vaakst

Op het gebied van seks heeft iedereen zo z’n eigen voorkeuren. Hoewel de meesten onder ons onze fantasieën niet aan de grote klok hangen, worden we allemaal opgewonden van specifieke dingen. Misschien fantaseer jij bijvoorbeeld over seks in het openbaar of wil je heel graag een keer vastgebonden worden. Sekswebshop Lovehoney was benieuwd naar onze vaakst voorkomende fantasieën en trok op onderzoek uit.

Zowel mannen als vrouwen werden aan de tand gevoeld over hun fantasieën, maar wij focussen voor het gemak even op de vrouwelijke helft van de bevolking. En die heeft duidelijk stoute gedachten tijdens het vrijen.

Rijke fantasie

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat maar liefst 46 % van de vrouwen weleens fantaseert over een ander wanneer ze met haar partner seks heeft. Ook geeft één op de vijf vrouwen aan weleens te dagdromen over seks met haar baas, hoewel we allemaal weten dat je werk en privé beter gescheiden houdt... Ten slotte is ook seks met een ex geen taboe, want maar liefst één op drie fantaseert weleens over een vrijpartij met een oude geliefde. Het gras is altijd groener aan de overkant, nietwaar?