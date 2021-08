Schol! HelloFresh heeft nu ook een Belgische bierbox

HelloFresh kennen we allemaal al langer dan vandaag. De maaltijdbox maakt menig huishouden een stuk makkelijker én gezonder, doordat we niet langer hoeven na te denken over een maaltijd. Je neemt gewoon een zakje uit de frigo, kookt een beetje en klaar is Kees. Het enige wat we soms wel nog missen bij zo’n maal, is een lekker drankje.

Daar komt nu verandering in. Gezond is het misschien niet per sé, maar vanaf nu kan je op de HelloFresh Markt een Bierbox aan je HelloFresh Box toevoegen bestaande uit 5 Belgische biertjes voor €9,99. Op dit moment bestaat de box uit Vedett IPA, Tripel Karmeliet, Leffe Blond, Brugse Zot, St. Bernardus Witbier. De ideale manier om nieuwe en oude bieren te (her)ontdekken en om standaard een lekker aperitief in huis te hebben.

Leffe Blond

De eeuwenoude vakkennis en de combinatie van bleekmout, water, hop en gist geven Leffe Blond een subtiele smaak en een hoogblonde kleur die het licht weerkaatst. De toetsen van vanille en kruidnagel zorgen voor een extra zachte, verfrissende en volle smaak. (6,6% alc. vol.)

Vedett IPA

Vedett IPA is een zeer toegankelijke India Pale Ale. Dit bier is goed doordrinkbaar en zit boordevol smaak. Het heeft een zachte karamelzoetheid door de mout en een frisse fruitigheid door de hoppen. Een ronde bitterheid brengt deze fluweelzachte India Pale Ale helemaal in balans. (5,5% alc. vol.)

Tripel Karmeliet

De Tripel Karmeliet is het resultaat van een vakkundige combinatie van gerst, tarwe en haver met hints van vanille en citrus. (8,4% alc. vol.)

Brugse Zot

Dit kruidige goudblonde bier met een rijke schuimkraag wordt gebrouwen met vier verschillende moutsoorten en twee aromatische hopvariëteiten. De citrusachtige en bittere toetsen zorgen voor een intense smaakbeleving. (6% alc. vol.)

St. Bernardus Witbier

Prikkelende aroma’s van koriander en sinaasappel, met op de achtergrond een toets van pittige kruidnagel en citrus geven dit St. Bernardus Witbier vorm. De zoete, fruitige moutsmaak zorgt voor een frisse afdronk. (5,5% alc. vol.)