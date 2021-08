Schimmel in de badkamer? Zo kom je ervan af

De badkamer poetsen is sowieso al geen klusje waar we met plezier aan beginnen, laat staan als er ook nog eens schimmel mee gemoeid is. Door de hoge luchtvochtigheid in de ruimte is je badkamer nu eenmaal erg gevoelig voor schimmels. Op de lange termijn is het een probleem dat je beter bij de basis aanpakt - veel verluchten is de boodschap - maar ook op de korte termijn zijn er enkele hulpmiddeltjes die komaf maken met de zwart-grijze vlekken.

Citroen

Natuurlijk en efficiënt, dat is citroen. Pers enkele exemplaren en doe het sap in een sprayflacon. Je kan het geheel verdunnen met water, maar voor het beste resultaat spuit je het goedje rechtstreeks op de schimmelvlekken. Laat even inwerken en ga vervolgens met je schuurspons in de weer om de schimmel te verwijderen.

Ammoniak

Dit goedje wil je niet inademen, maar efficiënt is het wel. Doe wat ammoniak op een doekje, smeer het op de vlekken en spoel vervolgens af. Droog goed af en klaar is Kees! Ventileer de ruimte weliswaar goed om te vermijden dat het product blijft hangen.

Zwarte zeep

Nog zo’n middeltje dat je voor duizend-en-een taken in huis kan gebruiken is zwarte zeep. Doe wat van het spul op een schuursponsje en wrijf hiermee grondig over de schimmelvlekken. De kans is groot dat hiermee ook alle kleurrestanten verdwijnen als sneeuw voor de zon. Spoel af, droog en voilà.