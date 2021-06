SCHATTIG! Pandatweeling geboren in Tokio (video)

In Tokio’s Ueno Zoo is een pandatweeling geboren. De baby’s - waarvan de geslachten nog niet gekend zijn - kwamen op de wereld in de vroege uurtjes van woensdag 23 juni. Ze zijn nog erg klein: nauwelijks de lengte van een stuk boter, aldus People Magazine.

Met uitsterven bedreigd

De moeder en vader kwamen in 2011 vanuit China naar de Ueno Zoo. De twee zijn ook de ouders van dochtertje Xiang Xiang, die in 2017 werd geboren. Voor het fokken van de panda’s werkt Ueno Zoo samen met de dierentuinen van Peking (China) en San Diego (Verenigde Staten). Succesvol fokken tussen reuzenpanda’s in gevangenschap is zeldzaam. En dat is slecht nieuws, de soort is namelijk kwetsbaar, want er leven slechts 1.800 reuzenpanda’s in het wild.