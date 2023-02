Scandinavische slaapmethode: waarom onze harten weer als één kloppen onder twee dekbedden

Bij een Scandinavische slaapkamer horen strakke lijnen, neutrale kleurenpaletten, natuurlijke (hout)elementen en een less-is-more-aanpak. Wist je dat er ook een Scandinavische slaapmethode bestaat? Ze wordt ook wel de twee-dekenmethode genoemd, de term voor slapen in hetzelfde bed met je partner, maar elk met je eigen (dons)deken. Tiktok had haar samenslapende kijkers helemaal in de ban van deze methode. Het werd zelf tot dé tip gekroond om je huwelijk te redden. In Scandinavië vonden ze zo een eigen gulden middenweg zonder de aanwezigheid van je wederhelft te moeten missen ’s nachts.

Drie voordelen

Deze methode zou zonder meer positief zijn in verschillende aspecten van je relatie:

1. Het is wetenschappelijk ondersteund dat je zo je eigen slaaptemperatuur kan reguleren. Je kan het gewicht van het dekbed kiezen dat bij je lichaamstemperatuur past. De koukleumen onder ons kunnen hun zwaar thermisch donsdeken over zich leggen en zij die het snel warm hebben, kunnen beroep doen op katoenen dekentjes.

2. Geen touwtrekken meer in het midden van de nacht. Je kan het dekbed aanpassen aan hoe je je ’s nachts positioneert. Met een druk werkschema of een dag vol prikkels, is het ongelofelijk waardevol om een ononderbroken nachtrust te hebben. Door het creëren van een individuele slaapomgeving garandeer je een betere slaapkwaliteit, zeker voor lichte slapers.

3. Het kan bevrijdend werken om eraan herinnerd te worden dat jullie twee individuen zijn. Zo bespaar je heel wat geruzie over en onder de dekens. Heb je liever een andere stof of een ander patroon, dan is dat bij deze al in orde.

Uitdagend

Een betere slaaptemperatuur, een betere slaapkwaliteit en minder geruzie. Het klinkt als muziek in de oren maar het mes snijdt aan twee kanten.

Enerzijds vraagt het bed opmaken plots dubbel zoveel tijd en het kan lastiger zijn om je bed proper op te maken, maar met wat creativiteit is dat zeker op te lossen. Anderzijds is het in zekere mate moeilijker om intiem te zijn. Hoe kan je knuffelen als je niet onder hetzelfde dekbed ligt? Met een open geest is het meer dan mogelijk om in bed te kruipen en te knuffelen onder aparte dekbedden. Je hebt meer variatie om te knuffelen dan onder één groot dekbed. Je kan, bijvoorbeeld, je dons dicht tegen je aan trekken, je benen eromheen slaan en naar hartenlust knuffelen. Als het dan tijd is om te gaan slapen, rol je elk terug naar je eigen dekbed – comfortabel, tevreden én de volgende ochtend goed uitgerust.