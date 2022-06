Santé! Dankzij deze route ontdek je Brussel al drinkend

Onze hoofdstad verkennen kan, als buitenstaander of nieuwkomer, best wel een uitdaging zijn. Haar leren kennen vergt tijd, haar leren appreciëren ook. Maar eens je zover bent, is het liefde voor het leven. Om mensen Brussel van een andere kant te leren kennen, lanceerde Visit Brussels Optie B. Die campagne laat je Brussel verkennen aan de hand van verschillende (wandel)parcours en staat om de zoveel tijd in het teken van een ander thema. Op dit moment is dat: Beer, Gin, Wine.

Zoals de naam al doet vermoeden, leer je Brussel momenteel dus al drinken kennen - uiteraard altijd met mate. In eerste instantie denk je waarschijnlijk meteen aan alle verschillende Belgische biertjes die onze hoofdstad in het aanbod heeft, maar er is meer.

Voor iedereen wat wils

Of je nu op zoek bent naar gin, whisky, wijn of nog wat ander: je vindt het allemaal in Brussel. Op de website van Optie B kan je een hele lijst met de beste drankadresjes van de hoofdstad terugvinden. Van klassiekers als À La Mort Subite en Au Daringman tot vernieuwende initiatieven zoals Gudule en Brussels Dry Gin, het is haast te veel om op te noemen. Eén ding is zeker, het is niet moeilijk om een heel weekend met vrienden te vullen zonder je ook maar een enkel moment te vervelen. De vorige thema’s van Optie B, waaronder Geheime Tuinen en Second Life, zijn trouwens nog steeds te raadplegen op de website.