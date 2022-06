«Ruim helft van Vlamingen gaat deze zomer op vakantie in eigen land»

Zowat 55 procent van de deelnemers van een bevraging van Logeren in Vlaanderen, de vzw die vakanties in eigen land promoot, gaat deze zomer minstens één keer op vakantie in eigen land. Een vijfde plant zelfs meer dan twee dichtbijvakanties. Dat blijkt uit de bevraging, die uitgevoerd werd bij 1.000 Vlamingen en bij 500 logies in Vlaanderen.

Logeren in Vlaanderen lanceerde de bevraging naar aanleiding van een nieuwe campagne, waarmee ze Vlaanderen in de kijker wil zetten als vakantiebestemming. Aan het domein van Sport Vlaanderen in Hofstade (Zemst) werd de nieuwe campagne afgetrapt met de onthulling van een zeven meter hoog paneel.

Ook na corona vakanties in eigen land

Tijdens de coronajaren waren vakanties in eigen land erg populair, maar de Vlaming lijkt die traditie ook dit jaar, nu de coronapandemie verzwakt is, voort te zetten, klinkt het. Meer dan een op de zes bevraagden die deze zomer een vakantie plant in eigen land, boekt voor langer dan een week. Voorts blijkt uit de bevraging dat 81 procent vindt dat je in eigen land even goed een vakantiegevoel kan hebben dan elders. Voor de helft is een dichtbijvakantie minder stressvol. Bij de bevraagden onder 34 jaar geeft 63 procent aan dat ze deze zomer minstens een keer in eigen streek een overnachting zullen plannen.

De cijfers van de logies weerspiegelen de trend. Veertig procent van de logementen zijn al voor meer dan de helft volgeboekt deze zomer. Bij vakantiehuizen stijgt dat percentage naar zestig procent.