Reizen in Portugal kan nog makkelijker worden dankzij nieuwe hogesnelheidstrein tussen Porto en Lissabon

De Portugese regering wil een hogesnelheidstrein laten sporen op een nieuwe lijn tussen de hoofdstad Lissabon en Porto in het noorden. De reis tussen de twee grootste steden van het land zou na 2030 nog een uur en vijftien minuten duren, tegenover meer dan 3 uur met de huidige gewone treinverbindingen.

De bouw van de lijn zou in drie fases verlopen. Begin 2024 moet begonnen worden met de eerste fase tussen Porto en Soure, nabij universiteitsstad Coimbra, in het centrum van het land. Hier hangt volgens een bestuurder van de Portugese spoornetbeheerder IP een kostenplaatje in de grootteorde van 2,9 miljard euro aan vast. De laatste strook van een 40-tal kilometer ten noorden van Lissabon zou na 2030 rond moeten zijn.

Premier Antonio Costa van de socialistische partij stelde de plannen woensdag voor in Porto. Een «strategisch» project voor «de toekomst van het land die «de autonomie en competitiviteit» ten goede zal komen, klonk het. Het land heeft intussen aan alle financiële voorwaarden voldaan voor het project.

Verbinding met Spanje

Op termijn moet de lijn ten noorden van Porto doorgetrokken worden naar Vigo, een stad in het noordwesten van Spanje. Die verbinding moet voor premier Costa de eerste stap vormen in het kader van een integratie van het hst-net op het Iberische schiereiland.

Met de hst-verbinding knoopt Portugal aan met spoorambities uit het verleden. Plannen zoals een verbinding Lissabon-Madrid moest Portugal destijds opbergen door de economische en financiële problemen in de nasleep van de financiële crisis van 2008.