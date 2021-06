RECEPT. Madeliefjes in je tuin? Zo gebruik je ze in de keuken

De lente is in volle gang – sterker nog, het is al bijna zomer – en dat betekent dat je gazon dezer dagen waarschijnlijk één groot bloemenveld is. Tenzij jij één van die mensen bent die hun gras millimeteren uiteraard, maar dan is dit artikel niets voor jou. We schreven eerder al over wat je kan doen met de paardenbloemen uit je tuin, maar wist je dat je ook aan de slag kan met madeliefjes? Wij tonen je hoe.